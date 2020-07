¡Malas noticias para Rayados!, Aviles Hurtado sale lesionado en la jornada uno ante Toluca

Poco le duró la actividad al mediocampista colombiano Aviles Hurtado, el sudamericano tenia 10 meses que no veía acción en el futbol, hoy en la fecha uno del Torneo Guard1anes 2020 los focos rojos se encendieron en la sultana del norte.

Hurtado mostro grandes cosas en media hora de juego, donde sumó dos asistencias, el colombiano se vio con buen juego de balón en su regreso, lamentablemente al minuto 53 de la segunda parte, el mediocampista pidió su cambio debido a una molestia, en su lugar entró el mexicano Miguel Layún.

Para Hurtado sería una noticia muy frustrante volver a la lista de lesionados después que se perdió el Mundial de Clubes pasado y el Clausura 2020 de la Liga MX. Monterrey deberá analizar bien al colombiano y no exponerlo más en la segunda fecha del torneo si no quiere que una lesión nueva aparezca de nuevo y ponga a Hurtado en una situación incomoda en el plantel.

Avilés Hurtado sufrió una ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda el 28 de septiembre de 2019, por lo cual se perdió el Mundial de Clubes y todo el Torneo Clausura 2020. Luego de una cirugía, el colombiano fue inmovilizada de la pierna mediante la protección de un molde de yeso, que el jugador mantuvo entre seis y ocho semanas.

Después de la cirugía, Hurtado inicio la rehabilitación mediante una serie de ejercicios del talón, para lograr una movilidad total en 10 semanas, y posteriormente ocupo más tiempo para volver a un estado físico y futbolístico competitivos.

Hurtado llegó a Monterrey en mayo del 2017. Debuto el 21 de julio en empate a cero goles frente a Monarcas Morelia. Sus primeros dos goles los marco el 8 de agosto en la goleada como visitantes 3 a 0 ante su exequipo, los Xolos de Tijuana. Ganaría el título de goleo junto a Mauro Boselli del León con 11 dianas.

El día 10 de diciembre se hizo famoso por fallar un penal que significaría el empate el la final contra Tigres de la UANL, acérrimo rival del Monterrey; se dieron muchas reacciones sin embargo una de las más recordabas es la del narrador Christian Martinoli el cuál dijo textualmente “la saco a Tamaulipas (estado vecino de Nuevo León).

El 21 de diciembre marco el gol de la victoria por la mínima sobre el Pachuca dando el campeonato de la Copa México Apertura 2017. En su debut en la temporada 2018-19 marco el gol de la victoria por la mínima como visitantes frente al Pachuca.

Por el año 2016 Avilés fue relacionado con Selección de fútbol de México tras su buen desempeño con Xolos de Tijuana y Jaguares de Chiapas. El jugador declaró lo siguiente después de dichos rumores. "Nunca me ha pasado por la cabeza ser parte de la Selección Mexicana, porque uno, siendo de su país, quiere que los de su país representen a su selección y es lo más adecuado. Si existe esa posibilidad, bienvenido sea, pero no me quita el sueño, porque la verdad yo prefiero que la representen personas que hayan nacido aquí; deberían dar la oportunidad a los que sí son nacidos en México".

