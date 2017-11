Mañana las finales del Torneo de los Barrios

Los Mochis, Sinaloa. Listo los combates finales. Este día se disputaran los duelos por el título de todas las categorías del tradicional box aficionado del Torneo de los Barrios del periódico EL DEBATE, en su edición 33 bajo el nombre de “Puro Sinaloa” en la sede de Los Mochis en su edición número 33.

Duelos

Se esperan 23 interesantes enfrentamientos de finales que pondrán al público sobre el filo de sus asientos en el cuadrilátero del Polideportivo Centenario de la ciudad deportiva Centenario mismo lugar donde se realizará la premiación de los campeones de está edición.

El pesaje previo a los combates se realizarán en las oficinas de EL DEBATE, a partir de las 08:00 de la mañana y los combates arrancan a partir de las 14:00 horas. Mientras que el chequeo médico arrancará a partir de las 13:00 horas en en el mismo escenario.

Enfrentamientos

Entre los combates de esta semana de las finales destaca los enfrentamientos en la categoría de los 28 kilogramos los púgiles Leo Zamudio que tendrá como rival a Omar Camacho en el duelo de menor peso en la velada. En la división de los 36 kilogramos, los púgiles que se verán las caras son Julio Enríquez que se mirará frente a Jesús Contreras y en la categoría de los 42 kilogramos los que pelearán serán Pedro Guerrero y Jonathan Gutiérrez.

Mientras que en otro doble enfrentamiento en los 40 kilos, se suben al cuadrilátero Erick Soto frente a José Villegas y en el otro duelo chocan Jesús López contra el púgil Luis Gil.

En las categorías de pesos medios, Carlos Armenta se enfrentará con Carlos Valdez en los 53 kilogramos y en el peso de los 45 kilos se mide Ángel Zandoval contra Iram Pompa. En busca por su cuarto título consecutivo en los Barrios, Christian Burgos se enfrentará contra con Jesús Madero en 69 kilos.

Cartelera de la final

28 kilos Leo Zamudio vs Omar Camacho

36 kilos Julio Enríquez vs Jesús Contreras

42 kilos Pedro Guerrero vs Jonathan Gutiérrez

45 kilos Iram Pompa vs Ángel Sandoval

66 kilos Alberto Gonzales vs Antonio Acosta

57 kilos Christian Montiel vs Luis González

91 kilos Cesar Ruiz vs Humberto Castro

91 kilos Saúl Castro vs Humberto Gutiérrez

40 kilos ErickSoto vs José Villegas

34 kilos Joan Corrales vs Tadeo Makayaki

64 kilos Rubén Oviedo vs Germán Castro

40 kilos Luis Gil vs Jesús López

67 kilos Jesús Luciano vs Marcos Angulo

34 kilos Guillermo Sánchez vs Isack Morales

32 kilos Manuel Santos vs Por confirmar

31 kilos Miguel Aboyte vs Por confirmar

58 kilos Alan Evans vs Érick Vargas

53 kilos Carlos Armenta vs Carlos Valdez

64 kilos Rafael Gil vs Alan Soto

60 kilos Carlos Parra vs Javier Villegas

52 kilos Efren Miranda vs Christian Molina

69 kilos Christian Burgos vs Jesús Madero

75 kilos José Vega vs Kevin Audeves