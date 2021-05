Manchester City: Aficionados despidieron al club previo a dirigirse a Oporto

Manchester, Inglaterra.- Luego de sostener la última sesión en la Ciudad antes de su viaje a Oporto, Portugal, lugar donde se celebrará la final de la UEFA Champions League, la plantilla del Manchester City fue despedida de Inglaterra entre canticos y objetos de animación por parte de sus aficionados, la mayoría infantes.

Entre distintas imágenes y un video que se publicó en las redes sociales del City, se puede observar a los niños sostener una bandera con la leyenda "This is Our City (Esta es nuestra ciudad)" haciendo un pasillo al autobús del equipo el cual dirigió al club rumbo al aeropuerto.

Asimismo, en otra filmación se puede escuchar los distintos mensajes de animación por parte de los fanáticos celestes, quienes sueñan con celebrar la primera orejona en la historia del Manchester City, al igual que el posible primer doblete, después de haber ganado la Premier League.

Luego de varias horas de vuelo el equipo llegó a Oporto, donde ya los esperaba su rival, Chelsea, quien llegó este mismo jueves a la ciudad lusitana. Entre las distintas fotografías se observa al técnico, Pep Guardiola, descender del avión. A Sergio "Kun" Agüero caminar con su maleta mientras portó su cubrebocas y se organizó con el resto del plantel que hizo el viaje.

El Manchester City busca la manera de convertirse en el 4to equipo inglés en alzar el título de la UEFA Champions League, acompañando al Manchester United, Liverpool y el propio Chelsea en el olimpo de los campeones, donde los Reds dominan la planilla con 5 orejonas.

Una de los aspectos ventajosos para los celestes sobre los Blues es que los han derrotado en todas las finales que han disputado, cincretamente en el Community Shield y en la Leagues Cup, de las cuales dos de ellas han logrado el campeonato bajo la dirección de Pep Guardiola.

La final de la temporada 2020-21 está programado para el vecino sábado 29 de mayo en punto de las 14:00 horas (Tiempo de México). Manchester City debutará en la final y tratará de hacer historia en su primera contienda por la orejona.