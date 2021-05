Manchester City: El streamer español Ibai Llanos se burla de Sergio Agüero

El famoso streamer español, Ibai Llanos, no dejo pasar para nada la falla del delantero argentino del Manchester City, Sergio Kun Agüero, en un duelo ante el Chelsea donde el pampero se quiso poner exquisito pateando a la panenka.

Ante la falla contra Los Blues, el delantero argentino se disculpó a través de sus redes sociales con los aficionados del Manchester City.

"No puedo menos que pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el penal de hoy. Fue una mala decisión y me hago responsable", expresó. Pero quien no lo perdonó fue Ibai Llanos.

Llanos se encontraba jugando GTA y el la jugada surgió el debate que si que era mejor, si ser streamer o futbolista, a lo que el español en tono de burla se mofo de la actuación del delantero del Manchester City.

"El streamer lo único que hace es sentarse y charlar, pelotudear... El futbolista se levanta temprano, tiene que comer bien...", respondió Sergio, que claramente quiso esquivar el palazo y agregó que los streamers "no quieren pagar impuestos". Pero el español no se la dejó pasar: "El futbolista tiene un trabajo muy duro, te levantas por la mañana, desayunas, tiras un penalti a lo Panenka, lo fallas... por ejemplo... pierdes un partido". Ni un poco referencial a lo que vivió el Kun ante Chelsea.

Ibai Llanos es un asiduo crítico de los deportes en especial del futbol, recordar que ha tenido invitados de lujo en su canal, hombres como Sergio Ramos y Gerard Pique han estado en entrevista con el español.