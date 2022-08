Manchester City: Ganar la Champions League no es una obsesión, señaló Pep Guardiola

Luego de perder el Community Shield contra el Liverpool, el Manchester City comenzó con el pie derecho la temporada de Premier League gracias a Erling Haaland. El noruego marcó un doblete, el primero gol de penal, en su segundo partido con los Citizens, actual campeón de liga en Inglaterra.

El Manchester City se ha coronado en 4 de las últimas 5 temporadas de Premier League. La primera fue en la temporada 2017-18, primera de Pep Guardiola al frente del equipo, con el cual ha logrado dominar por completo en el futbol inglés; no así a nivel continental.

Desde que llegó con los Citizens, al catalán se le ha negado la Champions League, en la cual se ha quedado tres veces en cuartos de final, una en octavos y una en semifinal. Además, llegó a la final en la campaña 2020-21, pero la perdió contra el Chelsea, que se impuso con el solitario gol de Kai Havertz.

"Me gustaría ganarla, como a todos, pero no es una obsesión. Es un sueño o un objetivo a lograr, pero sé lo buenos que son nuestros rivales, y lo difícil que es esa competición", fueron las palabras de Guardiola después de la victoria contra el West Ham este domingo.

El estratega español insistió en que cuando firmó contrato con el Manchester City no se le exigió ganar la Champions League, aunque claro que es un objetivo que tienen. "Quizás la gente no me crea y piense que sea una excusa. Muchos dicen que vine a ganar la Champions. Pero yo no he venido a ganar la Champions, no me lo pidieron".

"Cuando ganamos dos en Barcelona, yo quise ganar cuatro. Cuando la gané, no me sentí como el 'máster' del universo. Si entreno 30 o 40 años, quisiera ganar una Champions por temporada y no considero un fracaso cuando no la ganamos", pero puntualizó que lo van a intentar de nuevo esta temporada.

La Champions League actualmente está en la tercera ronda de clasificación y será hasta el 6 de septiembre que comience la fase de grupos, que se sortearán el próximo 25 de agosto. Como campeón de Inglaterra, el Manchester City será cabeza de serie y estará en el Bombo 1 con los demás campeones de Europa.