Manchester City: Guardiola elegido técnico del año en la Premier League

Londres, Inglaterra.- El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, fue designado el mejor de la temporada este lunes por la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa (LMA), en la segunda vez que el catalán logra este premio en cuatro años en la Premier League.

Al revelar la identidad del ganador del trofeo que lleva su nombre, el legendario técnico del Manchester United, Alex Ferguson, destacó “el éxito remarcable” que constituye el título de la Premier League y el haber conducido al Manchester City a su primera final de la Champions League, el 29 de mayo en Oporto ante el Chelsea.

Siempre has mantenido tu humildad y has sido pragmático, por lo que lo has merecido”, añadió Ferguson.