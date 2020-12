Manchester City: Raheem Sterling, con más penaltis en la historia de su equipo

Con su destacada participación el pasado sábado ante el Fulham, el delantero británico Raheem Sterling se convirtió en el jugador con la mayor cantidad de penaltis macados a su favor en la historia del club Manchester City, de la Premier League.

Raheem es el jugador, desde que la Premier League tomase forma en 1992, que ha conseguido 'ganar' más penaltis para su equipo de la historia. En 20 ocasiones el colegiado ha señalado los once metros luego de una infracción cometida sobre el futbolista nacido en Kingston.

El último ejemplo fue el mencionado encuentro ante el Fulham, en el que Joachim Andersen dejó la pierna dentro del área y Sterling acabó en el suelo y el colegiado no dudó. Así las cosas, el extremo de 25 años adelantaba a Jamie Vardy, con quien compartía liderato en esta particular clasificación, con 19 penaltis forzados por cabeza.

El tercero en la selecta lista es Wilfried Zaha, con 16; el cuarto la leyenda Alan Shearer, con 15; el quinto Andrew Johnson, exdelantero inglés, con 14; y en sexto sitioi parece un Luis Suárez que en su etapa en el Liverpool tuvo tiempo de provocar 13 penas máximas.

En un fútbol como el inglés, donde la nobleza está grabada a fuego en sus principios, ser tachado de 'piscinero' es una gran afrenta. Aunque Sterling no es la primera vez que enfrenta ese tipo de comentarios.

En 2018, su entrenador tuvo que salir en su defensa cuando se le acusó de caer sobre el verde con demasiada facilidad tras un choque de UEFA Champions League, un Pep Guardiola que deslizó una acusación similar sobre Sadio Mané, siendo en esta ocasión Jurgen Klopp el que defendiera a su pupilo.

OTRAS CRÍTICAS

En el citado encuentro, los Citizens se impusieron al Shakhtar Donetsk por goleada de 6-0, siendo una de las anotaciones convertidas por Gabriel Jesus desde los once metros.

Sterling sufrió el penalti, que luego se comprobó que no era, al comprobarse que este había solo tropezado. "No sé por qué debemos criticar a Raheem, no es un piscinazo. Tropezar es un error, fue una mala decisión del árbitro", defendió el de Santpedor.