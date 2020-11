Manchester City detiene sus intenciones de fichar a Lionel Messi

Inglaterra.- La verdad de la salida de Lionel Messi con el FC Barcelona rumbo a la Premier League, parece tener una conclusión después de casi 3 meses desde la primera llamada que el Manchester City estuvo ofreciendo una elevada cantidad de dinero a su equipo, el FC Barcelona para la transferencia del futbolista argentino.

Este inicio de semana ha traído en el futbol europeo una noticia que al mismo Lio podría no agradar al conocerse que su futuro en el futbol inglés, estaría quedando sin abordo, pues los citizens han tomado una decisión por los servicios de la pulga.

En el verano, el fichaje del año se pudo realizar cuando los acercamientos fueron más internos entre el astro argentino y el equipo de Inglaterra, que estuvo a nada de cerrar el fichaje del 10 de los blaugranas, sin embargo, para el día de hoy el propio equipo del Manchester decidió no continuar con la intención de firmar al jugador.

En los momentos cuando mejor se vió el posible cambio de equipo del goleador culé, por medio de la periodista de la cadena deportiva Sky Sports, Semra Hunter, aseguró que los celestes no pagarán los 100 millones de euros que ofrecieron a Messi por temporada.

Una persona cercana al tema, Lionel Messi-Manchester City me comentó que la oferta de los ingleses por el barcelonista no será presentada. Me baso en la información que mantengo, la propia plantilla de la Premier League dejará las puertas cerradas para Messi" confirmó la periodista.

Por parte del entrenador del City, Josep Guardiola mencionó que tras darse esta información, desearía que el propio jugador se mantenga con el FC Barcelona hasta el término de su carrera, sabiendo de las circunstancias que presenta el equipo de España al estar en replanteamiento general.

"Leo es jugador del Barça, anhelaría que terminará su último partido estando con la institución de cataluña. Me gustaría que se retirará con el FC Barcelona, lo he venido diciendo una y mil veces. Claramente hablo como aficionado, pero no estoy en la mente de él (Messi), habrá que esperar que sucede por los próximos años". Explicó en conferencia de Prensa.

El FC Barcelona tiene actividad en la jornada 4 de la UEFA Champions League, el martes 24 de noviembre en su visita a Ucrania para enfrentar al Dinamo de Kiev. Partido que Messi no estará en el banquillo al quedar fuera de la convocatoria del entrenador Ronald Koeman.