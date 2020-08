Manchester City ofrece 750 millones de euros a Messi por cinco años

Durante los últimos días han circulado rumores sobre la llegada de Lionel Andrés Messi Cuccittini al Manchester City, París Saint-Germain (PSG) o Juventus principalmente, aunque sin duda cualquier equipo top de Europa estaría interesado en hacerse de sus servicios, no solo por el valor futbolístico que podría aportar, también por los ingresos que el club recibiría por publicidad.

Ante todas estas polémicas, el diario Sport aseguró que el argentino tendría una oferta del Manchester City que dificilmente podría rechazar, 750 millones de Euros por cinco años, tres en el equipo de la Premiere League y dos más en el New York City de la Major League Soccer (MLS) , perteneciente a la misma franquicia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según el medio citado, recibiría 100 millones por año como su sueldo fijo, más 250 como prima por fichar con el conjunto norteamericano después de sus primeros años en Inglaterra.

El modelo de negocio sugerido a Messi se debe según información de Besoccer a intentos de evadir el ya popular durante los últimos años 'Fair Play Financiero', pues al tener las cantidades repartidas en distintos ejercicios fiscales, la posibilidad de que sean acusados son menores.

Situación Messi - Barcelona

Lionel Messi se mantiene en cierta situación no tan fvorable para su persona, pues a pesar de que busca salir "por las buenas", el Presidente de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tiene la intención de no permitir su salida a no ser que se depositen los 700 millones de Euros que indica su clausula de recisión.

Bartomeu incluso ha declarado que no tiene intención alguna de reunirse con el futbolista a no ser que el motivo sea hablar sobre su permanencia en el equipo. La polémica siguió creciendo cuendo el Presidente de LaLiga, Javier Tebas, emitió un comunicado tomando postura a favor del conjunto culé.

Por su parte, futbolistas como Puyol, Arturo Vidal, Abidal, Piqué, entre otros, han mostrado su respeto hacia el argentino y dejado ver que debería tener el derecho de decidir su futuro sin tanto problema.