Manchester City va por su quinto juego invicto en la Champions League

Portugal.- La escuadra del Manchester City comandada por Pep Guardiola ya está en Portugal para encarar su penúltimo partido de la fase de grupos de la Champions League en la cual quieren seguir invictos y el Porto será el rival que quiera evitarlo para tratar de alcanzar el liderato. Ambos equipos han calificado de forma oficial a la siguiente ronda ya que el Olympiacos y el Marsella no los podrían alcanzar.

La marca del equipo en Europa es de reconocerse, luego de haber quedado eliminado en 4tos de final en la campaña anterior ahora intentan sacar el mejor provecho posible a su temporada. De 4 partidos han sacado la victoria ante el Porto, Marsella y en dos ocasiones ante el Olympicos. Y como muchos otros equipos en sus ligas domesticas no pasan por un buen momento pero en Champions son de los mejores.

Eso lo agradece su afición quienes se ilusionan con la posibilidad de pelear por el tan ansiado título continental que han buscado por muchos años y que ahora con tanta inversión millonaria es el momento de conseguirlo. Este es la primera consigna de Guardiola desde su llegada hace algunas temporadas y que no han podido lograrla.

Incluso estuvieron cerca de no participar en esta edición luego de que se había realizado una multa y sanción al equipo inglés por faltar la fair play financiero en temporadas pasadas pero lograron evitar la sanción y tuvieron el permiso para su participación.

Ya en tierras lusas, su entrenador habló sobre el partido y cómo planean su partido ante el Porto, "Vamos allí para asegurar el primer puesto del grupo, lo importante ya está hecho, ya estamos clasificados. Jugaremos para mantener nuestro ritmo y tener buenas sensaciones, no solo por mañana sino en general. La Premier League sigue siendo la prioridad en general. Pero como siempre, tenemos que jugar y hacerlo en las mejores condiciones posibles", dijo Guardiola en conferencia de prensa.

Convocados para el partido de este martes | Foto: Twitter Manchester City

También confirmó que su delantero Sergio Agüero no viajó con el equipo ya que el "Kun" se mantiene en recuperación de algunas molestias en en la rodilla, hay que recordar que el argentino fue operado este año por una lesión en la rodilla y desde entonces no ha podido recuperarse y cada vez sus apariciones son menos con el equipo, "No entrenó", dijo. "Tienes molestias en la rodilla, y aunque no es grave, no entrenó".

Pep Guardiola se dio tiempo para hablar de la lesión de Raúl Jiménez quien este domingo tuvo que ser operado de una fractura en el cráneo tras el fuerte choque de cabezas con el defensor del Arsenal, David Luiz.

Afortunadamente Raúl Jiménez y David Luiz están bien. Supe que Jiménez salió bien de la operación y esperó que se recupere pronto", comentó.

El partido será este martes en punto de las 14:00 pm en la cancha del Estadio Do Dragao, casa del Porto de Portugal, en donde el cuadro inglés quiere mantener el paso perfecto pero enfrente tiene a un digno rival que quiere empatarlo en puntos.