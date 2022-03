Manchester United: A Paul Pogba le robaron la medalla de campeón del mundo.

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, fue robado el pasado martes en su casa, con sus hijos durmiendo en su habitación, durante los últimos minutos del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que su equipo y él jugaban contra el Atlético de Madrid en Old Trafford.

La medalla de campeón del mundo de Paul Pogba fue robada durante el asalto a la casa del futbolista francés hace una semana en Mánchester. La medalla que Pogba consiguió en la Copa del Mundo de 2018 estaba entre los objetos sustraídos.

“Había joyas de mi madre, mi medalla de campeón del mundo... Pero lo peor es que mis dos hijos estaba en casa junto a la niñera durante el incidente”, dijo Pogba en una entrevista con Le Figaro. “Ella lo escuchó todo y llamó a mi mujer y a seguridad. Se encerró con los niños en una habitación. Ha estado asustada durante varios días”, añadió.

Al día siguiente del partido del Mánchester United en la Champions League, Pogba dio a conocer los acontecimientos por medio de sus redes sociales, dejando ver parte de la angustia y los momentos que vivieron sus hijos durante el robo.

“Anoche, la peor pesadilla de nuestra familia se hizo realidad cuando asaltaron nuestra casa mientras nuestros bebés dormían en su habitación. Los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo nos quitaron algo más valioso que cualquier cosa que tuviéramos en nuestra casa... nuestra sensación de seguridad y protección”, explicó el internacional francés.

“Esto ocurrió durante los últimos minutos del partido de anoche cuando sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar ahí para proteger a tus hijos y espero sinceramente que nadie tenga que sentir lo que yo sentí anoche”, añadió Pogba.

El Mánchester United fue eliminado el pasado martes de la Champions League luego de perder por 0-1 en casa ante el Atlético de Madrid, resultado que dejo un 1-2 en el marcador global dándole el pase al conjunto español. El conjunto de los Red Devils no han tenido una buena temporada en la Premier League donde después de 29 jornadas marchan en la sexta posición con 50 puntos, 20 unidades que el líder Mánchester City.