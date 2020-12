Manchester United: Edinson Cavani acepta la sanción por la FA pero dice sentirse incomodo

Inglaterra.- Este jueves la Asociación de Futbol de Inglaterra (FA) dio a conocer la sanción para Edinson Cavani quien deberá estar fuera por los próximos 3 partidos con el Manchester United y que además deberá pagar una multa de 100 mil libras. Ante eso el club se proclamó solicitando que no se reconociera al jugador como una persona racista por algo que desconocía.

Ante eso el mismo futbolista decidió enviar un mensaje a través de sus redes sociales para dejar claro que aceptaba el castigo pero que al mismo tiempo sentía gran incomodidad pues su persona es totalmente diferente a los que la FA mostró con un castigo de esa índole, además de asegurar que no comparte la idea de su castigo.

"Hola a todos, no me quiero extender mucho, en este momento incomodo para mi. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no las comparto. Pido disculpas si ofendió a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención", se puede leer en la primera parte del comunicado.

Como lo explica Cavani, la sanción parte de un saludo a un amigo en su cuenta de Instagram en donde le agradece por el apoyo con el mensaje de "Gracias negrito", lo que de inmediato hizo que la FA iniciará una investigación en su contra.

Esto ocurrió el pasado mes de noviembre, el día 29 precisamente. Días más tarde la misma FA le reconoció que era investigado por un "comentario racista" lo que según su reglamento es acreedor a un castigo de 3 partidos y una multa de 100 mil libras.

Comunicado de Edinson Cavani | Foto: Twitter

El comunicado sigue con un mensaje para todas las personas que lo conocen y que les agradece por las muestras de cariño en esta situación anormal que vive en su carrera por primera vez.

"¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples! Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz, porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero", finaliza el mensaje del charrúa.

Con eso y el castigo revelado, el delantero no podrá ver actividad en los próximos 3 juegos del Manchester United tanto en Premier League en donde los rivales serán el Aston Villa y el Burnley y el tercero sería posiblemente ante el Manchester City en las semifinales de la Carabao Cup o podría ser en una jornada más en la liga inglesa ante el Liverpool.