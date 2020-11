Manchester United: Van de Beek pide jugar más minutos con los Red Devils

El centrocampista holandés Donny van de Beek manifestó recientemente que le gustaría tener más minutos de juego para el Manchester United, pero dejó en claro que está dispuesto a ser paciente y espera que le va a llegar el momento en Old Trafford.

Van de Beek marcó el tanto del empate 1-1 de Holanda y España, pero todavía no ha comenzado un partido de la Premier League para el United, esto pese a ser su fichaje de verano de más alto perfil, después de su salida del Ajax por 35 millones de libras (45.8 millones de dólares).

Y es que el jugador de 23 años años de edad, solo ha tenido 10 apariciones en todas las competiciones del equipo de los Red Devils que comanda Gunnar Solskjaer.

ACTUAL TEMPORADA

Van de Beek solo ha conseguido concretar un gol, pero arrancado como titular solo cuatro veces, con Bruno Fernandes preferido en el puesto número 10.

Van de Beek dijo que posterior al partido de fecha internacional que, naturalmente, habría preferido más minutos en competiciones de clubes internacionales, pero que de cualquier manera, ha disfrutado de establecerse en Old Trafford y se siente esperanzado que pronto tendrá la oportunidad de impresionar.

"Soy una persona paciente, pero claro que vas a jugar tanto como puedas. También creo que, en los minutos que he hecho, en los tiempos en los que he entrado, he demostrado que puedo aportar algo al equipo", expresó el holandés.

Solskjaer ha dicho que la oportunidad de Van de Beek llegará, dada la importancia de la rotación en un calendario de fútbol agitado, así que no desespera. "¿Qué me dice [Solskjaer]? Que tengo que ser paciente, pero también que tengo que seguir con lo que estoy haciendo", añadió Van de Beek.