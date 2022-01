Manchester United separa a Mason Greenwood por supuesta violencia doméstica a su pareja

Inglaterra.- Mason Greenwood ha sido separado oficialmente del Manchester United luego de que su pareja Harriet Robson lo denunciara por violencia doméstica. El futbolista ha sido notificado mediante un comunicado que hasta que no finalicen las investigaciones no podrá ser recibido en el equipo. Robson denunció el supuesto abuso del jugador con algunas imágenes sumamente explicitas de las lesiones que tenía pero luego de algunas horas fueron eliminadas de su cuenta.

A través de un comunicado el Manchester United anunció que están al tanto de las imágenes filtradas y las acusaciones sobre su jugador, aseguran que se mantendrán con su opinión reservada hasta que la investigación llegue a su proceso final. Además declararon que en el equipo no aprueban cualquier tipo de violencia por lo que que de llegar a ser real las acusaciones sobre el futbolista, el siguiente paso sería deslindarlo del club de inmediato.

"Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan esclarecido los hechos. El Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo", se puede leer. Asimismo agrega que el jugador "no volverá a entrenar ni a jugar partidos hasta nuevo aviso", por lo que gran parte de la temporada puede irse para el jugador.

Mason Greenwood es separado del Manchester United | Foto: EFE

Según las imágenes que la misma pareja del jugador compartió en sus redes sociales, podía apreciarse las diferentes zonas de su cuerpo en las que tenía un golpe, hematomas grandes en brazos, piernas y otras más partes. Así tambien compartió un video de su rostro con una herida bastante grave en su boca en donde puede apreciarse que sangró mucho por un tiempo. En la descripción agregó, "Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood" fueron las palabras de Harriet Robson.

De manera extraoficial, se ha revelado que los primeros ataques del jugador se habrían presentado en 2020, pero que pudieron volverse a dar en 2021 por lo que la novia ha decidido que era momento de revelarlo todo. A todo ello se le sumó la agresión verbal. Por ahora la investigación está en curso, ambas partes ya esperan las siguientes indicaciones de las autoridades. Mason no se ha pronunciado en los medios y es posible que no lo haga hasta que todo se calme.