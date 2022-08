Manelyk González deslumbra con un coqueto traje de baño rosa (Foto)

México.- Manelyk González no se cansa de exponer el mejor contenido en sus redes sociales para que los fans estén siempre contentos. En su más reciente publicación la influencer mexicana se ganó el corazón de sus seguidores gracias a una foto en donde disfruta de su visita a la playa en donde lució un coqueto atuendo en color rosa que resaltó con toda su figura.

En esta ocasión Manelyk González lució un traje de baño en color rosa de dos piezas. El atuendo fue una verdadera joya para sus seguidores quienes no dudaron que era uno de los mejores conjuntos en mucho tiempo de la modelo. La foto fue tomada en lo que parece ser un muelle creado en la playa con algunas maderas que están en contacto con el agua pero que aún así logra verse muy llamativo.

"La pregunta no es quien a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme", fueron las palabras de Manelyk González quien deja claro que no hay quien le haga pelea en este mundo de las redes sociales. Dicha foto fue compartida en Twitter y no en Instagram como es la costumbre de la modelo, pero un duro golpe ha sufrido en los últimos días y es que su cuenta de Instagram fue borrada.

La plataforma dio de baja la cuenta de la ex participante de Acapulco Shore en donde sus mejores fotos y que ahora se han perdido totalmente. Ahora lo que le resta a Manelyk González es su Twitter, sus otras plataformas en las que puede aparecer. Aún con todo ello los fans se le entregan al 100% para hacerla sentir bien.

Incluso ahí tambien tiene muchas fotos coquetas con las que puede alegrar los días de su comunidad en lo que recupera su nueva cuenta.