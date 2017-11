Manny Pacquiao reta a Conor McGregor

Manila, Filipinas.- El legendario boxeador filipino Manny "Pac-Man" Pacquiao, se encuentra en la búsqueda de un rival para un futuro combate, tras no tener arreglo la revancha con Jeff Horn, al ex campeón del mundo se le van acabando las opciones. Una de ellas era el estadounidense Terence Crawford, sin embargo, parece que este hará una pelea ante el ya mencionado australiano.

Por eso, Manny Pacquiao parece querer seguirle los pasos al ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr., ya que el "Pac-Man" calentó las redes sociales al lanzarle un reto a la estrella de las Artes Marciales Mixtas, Conor McGregor con vistas a un futuro combate.

"Feliz Thanksgiving (Día de Acción de Gracias)! Guarda la forma mi amigo #realboxingmatch (verdadero combate de boxeo) #2018", fue lo que escribió Manny Pacquiao a Conor McGregor a través de sus redes sociales.

El equipo del boxeador filipino Manny Pacquiao, rápidamente salió a aclarar la situación e indicaron que por el momento no había algún tipo de negociaciones para realizar un combate ante la estrella irlandesa de la UFC Conor Mcgregor, pues hay que recordar que "The Notorious" no descartó un regreso un ring de boxeo luego de realizar su debut en esta disciplina.

Cabe recordar que el legendario Manny Pacquiao regresó al boxeo el pasado 2 de julio luego de haber anunciado su retiro para continuar con su carrera en la política de su país, en donde se enfrentó al australiano Jeff Horn, dicho combate lo perdió en una polémica decisión.

Por su parte, Conor McGregor no ha vuelto a pelear ni en las MMA ni en boxeo, la última vez que entró en acción fue ante Floyd Mayweather Jr., en una pelea celebrada en Las Vegas, Nevada, haciendo su debut en dicha disciplina y donde cayó por la vía del cloroformo.

OTRO COMBATE DE SOÑADO PARA MCGREGOR

Sería algo impresionante para McGregor realizar una pelea ante Pacquiao, pues se estaría enfrentando en sus dos primeros combates ante unos fenómenos de los últimos años del deporte de las narices chatas, los mejores libras por libras del mundo hace no mucho tiempo.

