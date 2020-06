Manuel Lapuente desaprueba los nuevos cambios del futbol mexicano

México.- Mucha polémica han levantando los últimos cambios realizados en el futbol mexicano, desde la eliminación de la liga de Ascenso hasta las mudanzas de franquicias a otras ciudades, por eso uno de los entrenadores mexicanos mas reconocidos ha dado a manifestado su postura al respecto.

Se trata del experimentado director técnico, Manuel Lapuente, quién en una entrevista para 'Marca Claro' señaló que no encuentra ningún benefició en la cancelación del Ascenso y descenso, pues siente que se le impide la llegada al máximo circuito a muchos jugadores, tanto jóvenes como veteranos.

No estoy de acuerdo en tantos cambios, desde luego, la abolición del ascenso y del descenso es cortarle la libertad de entrar a la mejor liga que es obviamente la mayor, entonces no entiendo, esto va a provocar que no haya suficiente de dónde aprovecharse, ni modo que un técnico de la selección mexicana vaya a ver jugadores a segunda división, es muy difícil, de primera tiene que sacar lo suyo, por eso tiene que ser una liga consolidada como lo que era”, replicó.