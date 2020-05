"Manuelito" Loaiza es un mánager ganador

Mazatlán. Manuel Antonio Loaiza Pérez tiene más de 35 años dirigiendo beisbol en el puerto de Mazatlán, y lo hace con mucha pasión, ya que es su deporte favorito.

Egresado de la Licenciatura de Administración de Empresas, “Manuelito”, como se le conoce, ha dirigido en la Liga Campesina, Sabatina y Dominical, así como en la Liga de Veteranos y Ligas Infantiles (Liga Mazatlán), donde tiene varios títulos en sus vitrinas, tanto en el movimiento infantil como en las ligas de beisbol de adultos.



Primeros títulos

“Manuelito” recuerda que sus primeros títulos los con siguió en la Liga Campesina y luego en la Dominical Municipal. Sus campeonatos recientes lo tiene en la Liga Mazatlán.

“El beisbol lo traemos en la sangre, toda mi familia es beisbolera. Quiero seguir dirigiendo hasta que Dios me preste vida”, señaló Loaiza.

Recuerda mucho el campeonato obtenido en 1989 en la Liga Campesina Norte con Pueblo Bonito. Loaiza comenzó a dirigir a principios de los 80 y su primer título lo ganó con el equipo Pancho Villa, colonia donde radica.

De carácter duro

Loaiza Pérez reconoce que es de carácter fuerte a la hora de dirigir, pero siempre lleva buena relación de amistad con sus peloteros para buscar la victoria que lo lleve al campeonato.

“Soy de carácter duro y a veces la adrenalina se sube al tope, pero tratamos de calmarnos. He recibido varias expulsiones por reclamar jugadas mal marcadas. No te he tenido problemas con los jugadores porque por los regular los equipos que armo lo hago con puros amigos que ya me conocen de tiempo atrás. Siempre llego una hora antes de cada juego para ir preparando todo”, señaló Manuel Loaiza, hermano de Miguel, destacado beisbolista.

PERFIL

Nombre: Manuel Antonio Loaiza Pérez.

Fecha de nacimiento: 25 de febrero de 1967.

Padres: Amapola Pérez y Miguel Loaiza.

Estudios: Lic. en Administración de Empresas.

Trayectoria: Ha dirigido en la Liga Campesina, Dominical, Sabatina y Ligas Infantiles.