Mara Gómez la primera mujer trans, debutará este lunes en la Liga Argentina Femenil

Argentina.- Excelentes noticias desde Argentina, el Club Villa San Carlos Femenino ha dado a conocer que para la jornada 2 del Grupo D de la liga femenil argentina podrá contar con la jugadora Mara Gómez en su plantilla para que haga oficialmente su debut. Mara hace unos días fue autorizada por la Asociación de Futbol Argentina (AFA) para poder jugar en la liga femenil aun siendo una mujer trans.

A través de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de Villa San Carlos anunciaron de manera oficial que la futbolista Mara Gómez será parte del equipo que viaje a su partido contra el Lanús del próximo lunes 7 de diciembre.

"Nos llena de felicidad comunicarles que oficialmente, Mara Stefanía Gómez, es jugadora de Club Atlético Villa San Carlos y que podrá ser de la partidos frente a Lanús por la segunda fecha del "Grupo D"", se lee en el comunicado del equipo.

De esa forma Mara podrá ser titular o suplente según lo que su entrenador decida. Recordamos que la la liga femenil argentina arrancó el pasado sábado 28 de noviembre justamente con el partido de Racing Club ante Villa San Carlos. Previo a esa partido la AFA ya había concedido el permiso para que Mara disputara el torneo, pero se decidió que no fuera hasta la segunda fecha que pudiera saltar al campo de forma oficial.

Mara Gómez podrá ser parte de la jornada 2 en Argentina | Foto: Captura

A través de sus redes sociales Mara compartió un mensaje de agradecimiento al presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia quien la ayudó de poder continuar con su posibilidad de ser futbolista y de estar en la liga femenil, "Agradezco con el corazón al señor presidente Chiqui Tapia por la escucha atenta a mi deseo de ser jugadora de la máxima categoría del fútbol femenino. Llegó el mejor momento de mi vida, hoy si caigo en esta realidad, en este sueño no soñado por el miedo", dijo.

Sin dejar de lado a dos entidades que también tienen mucha relevancia en la nueva vida de Mara y ellos son su representante y el Club Villa San Carlos por recibirla desde el primer día y luchar por su deseo de ser futbolista.

"Gracias a cada persona que me acompaño en cada paso. Mi representante @lorenaberduladt que entrego parte de su vida para acompañarme , enseñarme y contenerme. Gracias al Club VILLA SAN CARLOS por abrirme las puertas y cumplir un deseo. HABILITADA!!! NO ME SALEN MÁS PALABRAS", escribió la futbolista.

Mara Gómez y Claudio Tapia presidente de AFA | Foto: Facebook Mara Gómez

Su caso a impresionado a más de uno por la lucha detrás de sus sueños, este viernes fue invitada a Berisso en donde habló de lo difícil que ha sido su vida, desde el inicio de su carrera como jugadores, hasta los múltiples momentos de acoso que ha sufrido por su vida, además dejó una "bombita" pues asegura que si ha podido lograr estar en este punto clave de su vida con el futbol, podría llegar incluso a pelear por un puesto en la Selección Nacional Argentina.

Mara y su equipo saltarán al campo este lunes para medirse ante Lanús en punto de las 9:00 tiempo local a trabes de TNT Sports Latinoamérica. Ambos equipos necesitan la victoria para no quedarse atrás en el grupo donde River Plate y Racing ya tienen 3 puntos cada uno.