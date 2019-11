Maradona compara a árbitro con Andrea Bocelli

Argentina.- En la visita de Gimnasia a Banfield en la jornada 15 de la Superliga Argentina, Diego Armando Maradona fue directo y comparó al colegiado con el contante italiano Andrea Bocelli quien es ciego, ante los errores arbitrales.

Con un empate a 1 terminó el partido de este viernes en la visita del "Lobo" a la casa de Banfield. El equipo de Maradona llegaba con una racha positiva de visitantes con algunas victorias. El partido comenzó con el gol de a ventaja para el "Lobo" con gol cortesía de Eric Ramírez con una tijera que mandaría el balón a las redes a los 12 minutos.

Pero poco duró al felicidad cuando al 33' Jesús Dátolo tras cobrar un penal de buena manera podría tablas el partido. Fue aquí cuando la paciencia del Diego comenzó a terminarse pues la falta nunca existió y además expulsó al arquero Nelson Insfrán por los constantes reclamos.

⚽️ Igualdad ante @CAB_oficial #Gimnasia empató 1 a 1 ante #Banfield en el Florencio Sola, por la Fecha 15 de la @superliga.



Eric Ramírez convirtió para el Lobo quien además sufrió la expulsión de Nelson Insfrán.



���� https://t.co/wfhaKGhno7#DaleLobo pic.twitter.com/hWSr3hlyGp — GIMNASIA �� (@gimnasiaoficial) November 30, 2019

Con 10 y un penal en contra, los de Gimnasia doblegaron esfuerzos y lograron mantener la igualdad en el marcador cortando su buena racha de victorias como visitante.

Ya en rueda de prensa, Maradona criticó duramente a la cuarteta arbitral en especial a Espinoza quien fue el central del partido. "Este muchacho parece que no se da cuenta, no lee, o me parece que vemos que Andrea Bocelli".

���� Maradona en llamas contra Espinoza:

"Es un desastre. Ve menos que Andrea Bocelli" pic.twitter.com/mT1piSXWpk — PrimeroBahia.com (@primerobahiacom) November 30, 2019

"Espinoza es un desastre. No quiero que me regalen un penal, solo quiero que no nos tiren para atrás. Los pibes(jugadores) hicieron un gran esfuerzo y se merecen todo. Acá, cuando cobra el penal, miró al juez de línea. Es un mentiroso, un cobarde" comentó Maradona al finalizar el juego.

Con esto el récord de Diego ha quedado con seis derrotas, tres victorias y un empate, estos resultados no son suficientes para pensar en una posible salvación.