Maradona critica a Argentina en el sorteo del Mundial

Moscú, Rusia.- El sorteo mundialista acaba de llevarse acabo en el Palacio del Kremlin de Moscú en donde cada una de las selecciones que participarán en la justa conocieron ya a sus rivales a los que se enfrentarán en la fiesta más grande del futbol en el globo terráqueo.

Fotografía: AP/AFP

El importante evento estuvo engalanado por un sinfín de figuras y ex figuras del mundo futbolístico los cuales presenciaron el espectáculo del sorteo al filo de la butaca, pues cada uno estaba con los nervios de punta para saber cómo iban ha estar conformados los grupos.

Fotografía: AP/AFP

El legendario futbolista argentina Diego Armando Maradona fue uno de los grandes protagonistas en la gala del sorteo en donde una vez terminado fue consultado por el grupo que le tocó a la selección de su país para la justa.

Maradona festeja y Argentina también: un grupo accesible para los de Sampaoli en la primera fase del Mundial. pic.twitter.com/RMiZnHqlUc — SportsCenter (@SC_ESPN) 1 de diciembre de 2017

Cabe destacar que Argentina se enfrentará a la debutante selección de Islandia, a la complicada Croacia y al modesto equipo de Nigeria en el Grupo D del Mundial de Rusia 2018, según deparó el sorteo celebrado hoy en el Palacio del Kremlin de Moscú.

#SorteoMundial A continuación, los antecedentes de Argentina ante Islandia, Croacia y Nigeria, los equipos con los que compartirá el Grupo D en el Mundial de Rusia https://t.co/CN9UgzqpPX pic.twitter.com/ZiLT27PO4x — Selección Argentina (@Argentina) 1 de diciembre de 2017

El conjunto que dirige el argentino Jorge Sampaoli se estrenará el 16 de junio contra la debutante Islandia, en el estadio Spartak de Moscú; jugará su segundo partido ante Croacia, el día 21 en Nizhny Novgorod; y cerrará la primera fase frente a Nigeria, el día 26, en San Petersburgo.

Se realizó el sorteo de la Fase de Grupos de Rusia 2018. Islandia, Croacia y Nigeria serán los rivales de la Selección Argentina en el Grupo D. Una publicación compartida de Selección Argentina (@afaseleccion) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 9:04 PST

El ex delantero argentino fiel a su estilo no se sometió al protocolo por lo que soltó algunas palabras con dedicatoria especial al ahora técnico de Argentina Jorge Sampaoli, pues hay que señalar que la albiceleste no ha tenido buenos partidos desde que este asumió las riendas del equipo.

#SorteoMundial Tras el sorteo, Jorge Sampaoli habló con los medios de comunicación. pic.twitter.com/ZzP5SVh5gU — Selección Argentina (@Argentina) 1 de diciembre de 2017

"Es una zona accesible, pero Argentina tiene que mejorar mucho, no puede seguir jugando tan mal como lo viene haciendo", dijo ante los micrófonos el ex futbolista Diego Armando Maradona.

Fotografía: AP/AFP

A metros, entre los asistentes se encontraba el actual técnico de Argentina que lejos de enojarse por las palabras de Maradona, deberá hacer caso al comentario del ídolo, pues si bien trae a uno de los representativos más poderosos debido a los jugadores, está más que claro que el funcionamiento ya lleva tiempo sin ser el esperado.