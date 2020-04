Maradona defiende a Ronaldinho

Argentina.- Diego Armando Maradona, el legendario futbolista argentino no ocultó su gran amistad con el brasileño Ronaldinho Gáucho, y lo defendió de la situación que está viviendo en Paraguay donde ha sido arrestado por falsificación de documentos junto a su hermano.

En una entrevista con el diario de La Plata, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata mencionó sentirse triste por su amigo “Dinho”, del que siempre ha pensado que es una buena personas que viajó a Paraguay sólo para trabajar, y que ha sido víctima de una injusticia.

Me puso triste lo que pasó con Ronaldinho, no es un delincuente, solo fue a trabajar (a Paraguay). Es mi amigo y lo banco a morir”, aseguró el “Pelusa” sobre la detención del ex futbolista.