Maradona demandará a Netflix por hacer película con su imagen

El astro argentino Diego Armando Maradona tomará acciones legales contra Netflix por haber autorizado la realización de una película que llevará por título "Ha sido la mano de Dios".

Apenas el pasado 8 de julio se dio a conocer el nuevo proyecto que será dirigido por el italiano Paolo Sorrentino, ganador del Óscar por "La Grande Belleza" (2014), para lo cual volverá a su natal Nápoles (Italia).

'È stata la mano di Dio' (título original en italiano) es por primera vez en mi carrera una película íntima y personal, una narración de formación vivaz y dolorosa", comentó el cineasta sobre el proyecto.

La producción del filme estará a cargo de "The Apartment" y será distribuido por Netflix, cuyos directivos entraron en sintonía con Sorrentino de manera "inmediata y fulgurante", expresó él mismo.

Paolo Sorrentino, director de 'È stata la mano di Dio'. Foto: EFE

Si bien no ha quedado claro si la película será sobre la vida de la leyenda argentina, el uso del apelativo "mano de Dios" recuerda a Maradona por su polémico gol en el Mundial de 1986.

El propio Sorrentino se ha declarado admirador del exfutbolista, cuya carrera estuvo marcada por episodios de gran gloria y escándalos ignominiosos

Sin embargo, al parecer la noticia de la película no fue bien recibida por Maradona, cuyo abogado, Matías Morla, declaró que tomarán acciones legales contra la compañía de streaming, ya que no no cuentan con el permiso para hacer uso de la imagen del exfutbolista.

Diego Maradona no autorizó el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada", publicó en Twitter.

Diego Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada. https://t.co/dKXi5H2g0O — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 11, 2020

No es la primera vez que los abogados de "El Pelusa" interponen demandas por el uso indebido e su imagen. En 2019, Morla venció a la empresa de videojuegos japonesa Konami en un juicio millonario debido a que Diego aparecía en uno de su juegos sin contar con autorización.

