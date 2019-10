Maradona está al pendiente de lo que pasa en Culiacán

Culiacán.- Horas después de la balacera en Culiacán, Diego Armando Maradona se comunicó con el periodista Iván Elenes para informarse sobre la situación que se vive en la capital sinaloense.

"Hoy en la mañana me lleve una grata sorpresa, Diego Armando Maradona se estaba comunicando para saber cómo estábamos en Culiacán. Nunca tuve comunicación con el por celular, solo el día a día mientras estuvo en Dorados, cito textualmente su comunicación" escribió el periodista en su cuenta de Twitter

Quería saber cómo está todo?, preocupado por nuestro hermoso Culiacán y por su gente. Muy preocupados estamos acá, pero ahora más tranquilos con lo que me dices.

“Leí lo de Gaspar que desafortunado, salió en los medios de acá(Argentina), es una locura, les pedimos disculpas nosotros como argentinos, hay que respetar al pueblo y más a lo culichis que son gente maravillosa”.

Nunca nos vamos a olvidar de Dorados y Culiacán me hizo sentir como en mi casa.

"Ayer Maxi (asistente) me mostró lo videos, me puse muy triste por la violencia que estaba pasando el pueblo, por eso pedí que me averiguaran cómo estaba todo y aquí te estoy molestando”.

Maradona está al tanto de lo sucedido en Culiacán, esta mañana contactó a un servidor y manda sus bendiciones a todo el pueblo, pero sobre todo pide disculpas por lo que hizo Gaspar Servio.



En el próximo tweet cito textualmente lo que ocurrió esta mañana en nuestra plática. pic.twitter.com/9GMQkNCQ30 — Iván Elenes (@Ivan_Elenes) October 18, 2019

Además de sentirse avergonzado por las publicaciones de Gaspar Servio y pedir disculpas por su inmadurez.

“De paso quiero pedirles como argentino disculpas por la inmadurez de Gaspar, de no estar a la altura de las circunstancias.

"Hoy les voy a pasar un video para toda la gente de Culiacán con mi apoyo”.

“Hay que ser respetuoso con los muertos mas allá de sus decisiones en vida, jamás hay que burlarse de nadie y menos en una situación así”.