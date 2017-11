Maradona no olvida a Fidel Castro a un año de su muerte

Buenos Aires, Argentina.- Diego Armando Maradona no se olvidó de su amigo y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. A un año de la muerte de quien liberó a Cuba en 1959 del yugo de Fulgencio Batista, el exastro argentino publicó un breve mensaje en sus redes sociales.

Fallecido a los 90 años, 48 de ellos a las riendas de Cuba, Fidel murió el 25 de noviembre de 2016, cuando también Maradona mostró su tristeza. Esta vez, en su cuenta oficial de Facebook emitió unas cuantas palabras acompañadas por una imagen del exlíder cubano.

Por otro lado, Fidel Castro también le ayudó a Maradona a desintoxicarse de las drogas. En Cuba, Maradona fue atendido desde enero del 2000. En 2015, Castro reveló algunas de las cartas que había intercambiado con Maradona en los últimos tiempos y en las que ambos compartían impresiones sobre política y deporte.

"Si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio, que un amigo vale más que todo el oro del mundo, y que las ideas no se negocian", aseguró Maradona en una de sus cartas escrita el 15 de enero de 2015. Maradona lo admiraba.

“Un año sin #Fidel. El que tiene sensibilidad y sentido común, sabe que él fue el más grande #FidelCastro”, dice el mensaje de Maradona.

El campeón del mundo en 1986 siempre ha sido abiertamente admirador de Castro, pues además de que fue en Cuba donde se recuperó de su adicción a las drogas, siempre simpatizó por su ideología, por lo que tiene un tatuaje con el rostro de Fidel en la pierna izquierda.

Con información de mediotiempo