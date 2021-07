Marca china borda mal la bandera de México en el uniforme de la Selección Mexicana

Japón.- La madrugada de este jueves la Selección Mexicana debutó en el futbol varonil en Tokio 2020, con ello se hizo la presentación oficial de uniforme con el que buscarían la medalla de oro, pero al parecer no fue del gusto de los aficionados ya que el diseño dejó mucho que desear, además de un terrible error que les podría generar un castigo con el Gobierno Mexicano.

En punto de las 3:00 am la Selección Mexicana saltó al campo y desde ese momento los aficionados que estaban despiertos se dieron cuenta de un error que pudo haber pasado desapercibido pero las cámaras ayudaron a que se viera y es que la camiseta de Erick Aguirre presentó un pequeño error pues la bandera de México estaba bordada al revés, iniciando con el rojo, además de la evidente imagen del escudo de cabeza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esto podría parecer un simple error en la maquila del uniforme de la Selección Mexicana pero podría terminar en una fuerte sanción para la marca Li-Ning quien es la encargada de vestir a toda la delegación mexicana en Tokio 2020, ya que de cierta forma modificó el escudo de México, y como lo menciona el reglamento de uso de los lábaros patrios.

Leer más: Mikel Arriola presidente de la Liga MX ha dado positivo a Covid-19

"El escudo debe corresponder fielmente a las características que señala el Articulo 2do. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional; no puede alterarse bajo ninguna circunstancia", se lee.

Así lució el uniforme de Erick Aguirre el único jugador que portó mal la bandera | Foto: Especial

Por ahora la marca de origen chino no se ha pronunciado sobre el error ni mucho menos por el diseño ya que en su pagina oficial no hay nada relacionado con la inspiración o algo que tenga que ver con el uniforme de la Selección Mexicana. Además se ha revelado que ese mismo uniforme no saldrá a la venta por razones desconocidas.

Leer más: Tokio 2020: México destroza a Francia en el debut del futbol varonil en Juegos Olímpicos

Li-Ning ya había vestido a la Selección Mexicana en los Juegos Panamericanos de Limas 2019 con un diseño más aceptable todo en verde. Se esperaba algo similar para este pero no fue así, intentaron hacer referencias a las raíces históricas del país pero no fue bien aceptado por los seguidores del equipo mexicano.

Tambien la Liga MX tuvo de invitado a la misma marca cuando hace un par de temporadas vistió al Puebla, quienes en un inicio de torneo tuvo que jugar con camisetas piratas porque el encargo de uniformes no llegó a tiempo. Se espera que México muestre un uniforme diferente en su segundo partido y todo indicaría que sería rojo, además se piensa que debe haber tambien uno blanco.

Sueltan agua de la presa Huites para generar electricidad en Choix

Síguenos en