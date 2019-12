Marcelo Alatorre recuerda pleito con Nico Castillo y le manda un mensaje

Ciudad de México.- Macerlo Alatorre se fue con todo ante Nicolás Castillo después de que este fallara el penal en la final ante Rayados. El ex futbolista le recordó al chileno sus mensajes hacia este cuando se le cuestiono si la cantidad de dinero que pagaron por el era justificada, hoy después de dos torneos el 'Chelo' Alatorre revivió el momento.

La primera llamada de atención del mexicano se dio cuando publicó: "Y de casualidad, solo por preguntar: ¿Alguien sabe de la Diva Castillo donde está? Según el mejor delantero de la tierra y de Marte y Júpiter".

Según el mejor delantero de la tierra y de Marte y Júpiter �� — Marcelo alatorre (@MarceloAlatorre) December 30, 2019

Mientras el partido avanzaba y Nico no hacia acto de presencia en el juego, Marcelo pedía que ingresara al campo para verlo en acción, cuando Miguel Herrera lo mandó llamar esto hizo que rapidamente publicará el segundo dardo, "Ok me escuchó el Profesor Miguel, ahí está la Diva... Una de dos: o mete para callarme o se lesiona. Pongan a calentar el carrito" dijo de forma burlona.

Una de dos o mete para callarme o se lesiona ����‍♂️ — Marcelo alatorre (@MarceloAlatorre) December 30, 2019

Cuando todo parecía que se calmaba, llegaron los tiros de penal, el andino fue el primero en patear el penal y para su mala fortuna el balón fue atajado por Marcelo Barovero dando la ventaja a su equipo, momento que aprovechó Alatorre para publicar un sencillo #Karma.

Para cerrar la buena noche de Marcelo Alatorre se despidió con una publicación más calmada "Y ya para terminar esta noche. Nico Castillo ten humildad y agradecimiento, el dinero no compra la educación muchacho. Bay y es todo por hoy muchachos los amo a todos" finalizó el mexicano.

Bay y es todo por hoy muchachos los amo a todos ✌���� — Marcelo alatorre (@MarceloAlatorre) December 30, 2019

Hasta el momento Nicolás Castillo no ha respondido las publicaciones en su contra, como en anteriores veces ha dicho él no maneja cuanta de Twitter y es vía Instagram donde suele publicar sus actividades.