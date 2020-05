Marcelo Elusich se declara listo para dirigir a Frayles

Guasave.- Marcelo Rafael Elusich, entrenador argentino avecindado en esta ciudad y con vasta experiencia en el basquetbol mexicano, declaró en entrevista para EL DEBATE el estar dispuesto a dirigir al conjunto de Frayles de Guasave en su retorno al Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.

Claro, esa pregunta no me la tienen que hacer, ya que es uno de los principales clubes con los que desarrollé mi carrera como coach en México”, reconoció.

El reto

El regreso del conjunto de la “sotana” al Cibacopa no es cosa fácil, pues esto implica mejorar la infraestructura del gimnasio Luis Estrada Medina, así como contar también con el apoyo de grandes empresarios que ayuden a solventar la nómina del plantel, por lo que el estratega sugiere que si los directivos de la franquicia desean regresar para el 2021, deberán empezar a trabajar desde hoy con el fin de adelantar este proceso deportivo.

“El Cibacopa está evolucionando bastante con el tema de la infraestructura, ahorita cualquier escenario por lo menos tiene capacidades de 10 mil aficionados, tal es el caso de Gigantes de Jalisco, quienes tienen un inmueble con capacidad para 20 mil espectadores”, detalló.

El naturalizado mexicano dice caracterizarse por ser un estratega que sabe manejar muy bien el ataque, factor que lo llevó a levantar un campeonato con Guasave en la temporada 2006, además de un subcampeonato dos años más tarde.

Lo que pasó con este equipo es igual a la situación que pasó con Algodoneros, por lo que estoy seguro de que si regresa la franquicia será todo un éxito”, confió el entrenador.

El también asistente del coach Óscar Castellanos, en Gigantes de Jalisco, detalló que por el momento se mantiene en pausa el Cibacopa debido a la contingencia por el coronavirus, sin embargo, se espera que el panorama sea favorable a mediados de este mes, cuando lo más seguro es que los estudiantes regresen a las aulas.

“Cada uno de los jugadores está en su casa y ahí llevan sus entrenamientos, pues por lo que vemos creo que más o menos para el 17 de mayo sabríamos si podemos regresar a la competencia, o si nos mantenemos más días fuera”, señaló.

Marcelo Rafael Elusich destaca que sin duda la franquicia de Gigantes le recuerda mucho a Frayles, por lo que en algunas ocasiones sale a entrenar con una prenda alusiva al conjunto ‘Carmelita’.

Yo llegué a Guasave para quedarme cuatro meses y llevo 14 años ahí y ahora cuando salgo con el equipo llevo ropa de Frayles y es ahí cuando algunos jugadores y directivos se empiezan a reír de mí”, declara entre risas.

El exentrenador en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional señala tener como objetivo principal el conseguir el título de la edición 2020, pues sería un gran logro en su carrera consagrarse monarca con un equipo tan joven como el plantel tapatío.

Privilegio

Ser contemplado para dirigir a un equipo dentro de la LNBP no es cosa fácil, ya que se debe de trabajar arduamente para llamar la atención de equipos importantes, por lo que al argentino le han sobrado argumentos para considerarlo formar parte del banquillo de algunos conjuntos de esa liga.

“Muy contento por lo que he logrado a lo largo de mi carrera, en liga nacional gracias a Dios me han hablado para dirigir equipos como Torreón y Campeche, donde en algunos casos voy en plan de salvador para que no queden en el fondo de la tabla”, comenta.

El coach se inclina por dirigir en Cibacopa, ya que es un circuito con más espectáculo, donde los aficionados son más apasionados, y sobre todo, por disputar cuatro partidos a la semana.

Muchos de los jugadores prefieren jugar toda la semana que entrenar, esto lo hace más entretenido al Cibacopa”, reconoce.

El sudamericano comenta que la Liga Nacional de Baloncesto Profesional está en desventaja por el simple hecho de depender mucho de los gobiernos estatales, porque en muchas ocasiones no reciben apoyo por falta de interés de las mismas autoridades y eso los pone en aprietos.

Finalmente, agradeció a toda la población guasavense por darle siempre el apoyo y por adoptarlo como un guasavense más, por lo que estará siempre agradecido con todo el municipio, al cual considera su casa desde hace varios años.