Marcelo Flores es llamado por la Selección Mexicana, el Arsenal lo confirmó en redes.

La Selección Mexicana de futbol dirigida por Gerardo Martino tendrá un partido amistoso ante su similar de Chile el próximo 8 de diciembre en Estados Unidos y aunque todavía no se ha dado a conocer la convocatoria para el encuentro, México ya dio un bombazo al llamar al centrocampista del Arsenal, Marcelo Flores, así lo dio a conocer el club Inglés en redes sociales.

Aun sin que México haya hecho oficial, Marcelo Flores de 18 años estaría recibiendo su primer llamado a la selección mayor, aunque es para un duelo amistoso, por lo que se espera que en los próximos días se anuncie la convocatoria completa del ‘Tata’ Martino para enfrentar a Chile.

“Marcelo Flores recibe su primera convocatoria a la selección absoluta de México. Nuestro #AFCU18 mediocampista viajará a Austin para el amistoso de México contra Chile la próxima semana ¡Felicidades Marcelo! Estamos tan orgullosos de ti”, escribió el Arsenal en sus redes sociales.

Leer más: Fórmula 1: Checo Pérez dice que es momento de ir por las dos carreras en el mundial de constructores

El mediocampista del Arsenal, de 18 años tiene la posibilidad de jugar con el representativo de Canadá, Inglaterra o México, debido a que cuenta con las tres nacionalidades. El propio futbolista había comentado que su decisión final iba a depender de qué representativo lo llamara al equipo mayor.

Hace unos días, Marcelo llamó la atención del balompié mexicano al tener una destacada actuación con el representativo Tricolor Sub 20, con el que ganó el Revelation Cup de Celaya, Guanajuato, donde también participaron combinados de Brasil, Colonbia y Estados Unidos.

Publicación del Arsenal sobre el llamado de Marcelo Flores con México.

La dificultad para traer al mediocampista surgió debido a que el partido contra Chile se juega fuera de fecha FIFA y se necesitaba la autorización del club para que el canterano del Arsenal pudiera viajar con el Tricolor de Gerardo Martino.

Para este partido de la Selección Mexicana ante Chile, México no podrá contar con los jugadores que militan en Europa debido a no ser fecha FIFA, por lo que principalmente convocará a jugadores de la liga local, principalmente a los que no están en la fase final.

De momento seis jugadores ya están concentrados en el Centro de Alto Rendimiento preparando el partido ante Chile, los jugadores que ya trabajan en el CAR son: Julián Araujo y Efraín Álvarez, ambos del LA Galaxy, Santiago Giménez del Cruz Azul, Luis Olivas, Fernando Beltrán y Uriel Antuna, de Chivas los últimos tres.