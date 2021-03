Marco Antonio Ortiz pitara el Clásico Nacional

Todo listo para el Clásico Nacional entre Chivas del Guadalajara y Águilas del América, el día de hoy se asignó a Marco Antonio Ortiz para ser el silbante titular del encuentro más esperado de la Liga MX.

Será la segunda ocasión en la que Marco Antonio Ortiz dirija el partido más importante del futbol mexicano.

Ortiz estará acompañado en el Clásico Nacional por Michel Alejandro Morales y Karen Janett Díaz como asistentes, mientras que Mario Humberto Vargas será el cuarto árbitro; Ángel Monroy y Fabrice Paul Plancon-jallet cierran la designación como VAR y AVAR, respectivamente.

Ortiz ya ha estado presente en varios de los Clásicos del futbol mexicano, suma nueve ocasiones dirijiendo partidos de los Clásicos. Ha estado en 3 Clásicos Capitalinos, 2 Clásicos Jóvenes, 2 Clásicos Nacionales y 2 Clásicos Regios.

En el Olímpico Benito Juárez, Oscar Mejía García se encargará del FC Juárez ante Pumas, duelo de suma importancia para el cuadro de Bravos ya que conforme avanza el torneo, la lucha por el tema del cociente los tiene más alerta. Junto a él, estarán Pablo Hernández y Jonathan Gómez como asistentes. Para el juego entre Tigres y Mazatlán, Oscar Macías Romo quedó a cargo, mientras que Adonai Escobedo hará lo propio en el Estadio Azteca cuando Cruz Azul le haga los honores a Monterrey.

El resto de las designaciones son: Puebla vs Atlas, Diego Montaño, Tijuana vs Santos, César Ramos, Toluca vs Pachuca, Erick Miranda, Querétaro vs San Luis, Isaac Rojas y León vs Necaxa, Fernando Hernández.