Marco Fabián tuvo ofertas de la Serie A, pero prefirió fichar con el FC Juárez

El mediocampista mexicano del FC Juárez, Marco Fabián, reveló que estuvo cerca de emigrar a la Serie A pero decidió tomar la propuesta del FC Juárez y retomar su carrera en el futbol mexicano.

En entrevista con Javier Alarcón, el mediocampista que surgió de la cantera de Chivas, contó las razones que le ayudaron a decidir.

“Aquí hubo tres opciones, todos saben que hablé con Chivas, después con Cruz Azul, pero el proyecto de Juárez me buscó y Memo Cantú me convenció. Tengo 31 años, quería estar cerca de mi familia y tenía la cuenta pendiente de volver a México, qué mejor que con un reto como Juárez con todo lo que tienen proyectado no sólo en futbol, incluso en temas con El Paso, Texas”, le relató al periodista deportivo.

“Tuve propuestas fuera de México, en concreto te digo que hubo una para llegar a la Serie A de Italia con el Benevento de Pippo Inzaghi, igualmente en España hubo otra opción, en Medio Oriente y el futbol mexicano que siempre estuvo en mi cabeza”, agregó.

El mexicano también dio a conocer el porque de su salida del futbol de Qatar, donde tuvo poca acción con el cuadro dirigido por Xavi Hernández.

“En el Al-Sadd fui con la idea de jugar seis meses con Xavi, pero con él hablé de quedarme más tiempo. Primero era quedarme un semestre para ver si me acoplaba no sólo al futbol, también a la forma de vida y después planear un contrato de uno o dos años”, recordó.

“Desgraciadamente se cruza la pandemia y en Qatar suspenden todo el fútbol, solo jugué dos o tres partidos. Cuando iba el siguiente torneo también se aplaza, las situaciones contractuales se manejan diferente allá con los jeques, me proponían quedarme unos meses más, pero ya no quería estar inactivo“, concluyó.