María José Alcalá, primera mujer en tomar la presidencia del Comité Olímpico Mexicano

Ciudad de México.- Este jueves 11 de noviembre del año 2021 se convierte en un día histórico para el Comité Olímpico Mexicano (COM); Por primera vez en su historia una mujer dirigirá al COM y ella será María José Alcalá Izguerra, por un período del año en curso hasta el 2024.

La exclavadista nacional fue nombrada como nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano en una asamblea Ordinaria. Ingresó como abanderada en la planilla electoral "Voy por México". Recibió una votación superior a la de Norma Olivia González Guerrero, quien lideró la planilla "Transparencia y Apertura".

María José Alcalá, con 87 votos venció los 46 que recibió la candidata de "Transparencia y Apertura" para obtener el privilegio de ser la primera mujer mexicana en ocupar el cargo. Habrá que mencionar que cada votación se mantuvo en secreto, a petición de las dos candidatas, de acuerdo al presidente saliente Carlos Padilla Becerra.

"Yo siempre me he caracterizado por ser una persona honrada y comprometida, por eso he logrado en mi vida personal y deportiva destacarme con logros y siempre con transparencia", mencionó Mary José después de ser electa como presidenta del COM.

María José Alcalá dirigirá el COM

"Yo siempre entregaré al Comité Olímpico Mexicano el tiempo suficiente y también entregaré a todos los miembros permanentes y a las federaciones nacionales el suficiente tiempo para cuando ellos me necesiten", complementó la ex atleta olímpica que ahora dirigirá al COM.

María José Alcalá Izguerra asumió la presidencia después de un proceso de elección transparente y dentro de los cánones de la democracia: Ella contará durante su gestión con Daniel Aceves Villagrán, Primer Vicepresidente, Jaime Cadaval Baeza, Segundo Vicepresidente, Mario García de la Torre, Secretario General, Martha Hernández Sánchez, Prosecretario, Jorge Alfonso Peña Soberanis, Tesorero, Rosalio Alvarado del Ángel, Primer Vocal, Lilian Estrada Bautista, Segundo Vocal, Norma Baraldi Briseño, Tercer Vocal, Miguel Cervantes Ledesma, Cuartos Vocal e Ismael Marcelo Hernández, Vocal Deportista.

¿QUIÉN ES MARÍA JOSÉ ALCALÁ IZGUERRA?

Mary José en ceremonia de izamiento

Previo a su vinculación en el ámbito de la política María José Alcalá Izguerrera representó a México por cuatro ocasiones en los Juegos Olímpicos, en las ediciones de Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000, en la categoría de los clavados sincronizados.

En sus cuatro apariciones luchó hasta el final para colgarse una medalla para el país. Aunque no logró subir al pódium en su función actual como servidora pública hará lo posible por apoyar a los deportistas nacionales para el siguiente proceso rumbo a los JJ.OO. de París 2024.