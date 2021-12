María León reveló que alguna vez le hizo el "feo" a Hugo Sánchez en una foto

México.- La euforia por el título del Atlas sigue sacando temas importantes como lo que han sido fan desde pequeños al equipo pero que con el paso del tiempo se han ido alejando del mismo por cuestiones de trabajo y tener cosas más importantes, pero ahora con algo tan relevante como el campeonato de Atlas luego de 70 años ha hecho que algunos revelan sus mejore anécdotas relacionadas con el equipo y al día de hoy la que va ganando es la cantante María León quien confesó que por su amor al Atlas se atrevió a negarse a salir en una foto junto a Hugo Sánchez.

María León quien se ha declarado gran fan del equipo rojinegro compartió en sus redes sociales que desde pequeña es fan del equipo y es que tuvo un paso por la porra del mismo, formó parte de "Las Margaritas" y todo por el gran cariño que su familia le inculcó por el club. En dicha publicación la interprete de éxitos como "Inquebrantable" o "Piérdeme el respeto" compartió la imagen de aquella ocasión y un pequeño resumen de lo que pasó aquella noche en el estadio.

La tambien bailarina declaró que Atlas había perdido el juego ante el Club América pero cuando se iban a retirar del estadio en los túneles el grupo de animación "Las Margaritas" interceptaron a Hugo Sánchez para tomarse una foto y fue cuando María León gritó que no, que no podía tomarse fotos con un jugador que no era de su equipo pero que al final la obligaron a posar, y aunque tuvo una sonrisa en su rostro no fue para nada un gusto para ella tener que posar con los rivales.

"El amor por el Atlas viene de familia así que desde chiquita fui Margarita (porrista del altas) y bailamos en el medio tiempo del estadio Jalisco. Ese día nos ganó el América y cuando ya íbamos de salida me dijeron ponte para una foto con este jugador … y yo les grité: “¡No, ese señor es del otro equipo! “ me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía: “tú ponte”. ( soy la del moño) Y pues no iba a no sonreír en la foto… jajaja", se lee en su publicación.

María León reveló que no quería tomarse fotos junto a Hugo Sánchez | Foto: Captura

Ya la foto tiene más de 29 mil reacciones y cientos de comentarios asombrados al revelar que fue una de las pocas personas que había rechazado una foto con el que entonces era uno de los mejores jugadores mexicano, luego de su gran paso por Europa, iniciando con Atlético de Madrid y el Real Madrid con quien es recordado mundialmente. Aún así nadie la culpa pues según se aprecia en la foto era muy pequeña para comprender lo que significó Hugo Sánchez para el futbol mexicano.

Con ello María León cerró su participación con los recuerdos de su querido Atlas y ahora se ha dedicado a celebrar el título del equipo ya que ninguno de sus aficionados puede saber a ciencia cierta cuándo volverán a levantar un nuevo trofeo en la Liga MX. Como María muchas otras personas de quienes menos se esperaban que fueran fans del Atlas se han ido atreviendo a revelar sus historias con el equipo rojinegro.