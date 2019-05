María del Rosario Espinoza, comparte amargo adiós a los mundiales

Manchester.- La campeona María Espinoza compartió su amarga despedida de los combates a pesar de conseguir la presea de plata en el Campeonato Mundial de Manchester, ya que esperaba dar un mejor combate contra la coreana Da-bin Lee, contra quien perdería por gran diferencia.

“No me quedó para nada satisfecha, claro que soñaba con ese oro, y no tengo una buena sensación de la Final, ya que no disfruté ese último combate, por lo mismo de que no podía levantar las piernas.

No me da nostalgia saber que fue mi último Mundial, sino que tengo un poco de coraje, ya que no lo pude concluir como me lo imaginé o como quería, pero mi cuerpo ya no podía, declaró Espinoza.

La sinaloense cayó el pasado jueves con la asiática en la disputa por el oro, con marcador de 22-2, y donde la taekwondoín mexicana sólo pudo conectar esos dos puntos con el puño.

Una medalla más para @mariespinozatkd quien lo ha ganado todo. Ahora en el campeonato mundial de taekwondo en #manchester2019 para que sean 3 medallas en campeonatos del mundo. Felicidades! #PuroSinaloa ���� pic.twitter.com/tANPpQ26Ap — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) 16 de mayo de 2019

De esa forma, María se despidió de los Mundiales, donde participó en ocho ediciones, logrando una medalla de oro en Pekín 2007, bronce en Muju 2017, y plata en Manchester.