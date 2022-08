Marian Franco, aficionada del Atlas, se robo las miradas con traje de baño rojo

La modelo Marian Franco es una joven mexicana que se ha encargado de robarse los suspiros y miradas de sus seguidores en redes sociales luciendo su belleza y espectacular figura en cada una de sus publicaciones.

Marian Franco se ha convertido muy popular en redes sociales y además de trabajar en el mundo del modelaje, también es conocida como actriz, incluso incursionando en ocasiones en filmes para adultos.

La joven de 29 años es originaria de Guadalajara, Jalisco en México y como buena tapatía es seguidora del futbol, confirmándose en cada oportunidad como aficionada del Atlas, y recientemente celebró el bicampeonato portando el jersey rojinegro, pero eso sí, mostrando sus mejores atributos.

La modelo Marian Franco se robo las miradas portando un lindo traje de baño rojo/Foto: Instagram

En esta ocasión Franco encendió las redes sociales al compartir una imagen luciendo su espectacular figura y belleza portando un picante traje de baño en color rojo desde la playa, dejando ver sus mejores curvas alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no y corazones no se hicieron esperar.

Te recomendamos leer

Marian Franco se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de sus diferentes viajes y parte de los diferentes proyectos en los que participa, tanto en el mundo del modelaje como en el cine, pero luciendo en todo momentos su belleza y linda figura deleitando a sus miles de seguidores con los que cuenta en Instagram.