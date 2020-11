Mariana 'Barby' Juárez insiste que 'Cobrita' Luna tenía guantes alterados

El pasado sábado en Cancún, Quintana Roo, se suscitó una controversia al termino del combate estelar, donde Yulihan "Cobrita" Luna venció por decisión a la veterana Mariana 'Barby' Juárez, para arrebatarle el campeonato de peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Y es que Juárez sorprendió con su actitud al finalizar la pelea, al señalar que fue víctima de "trampa" alegando que hubo "algo raro" en los guantes de su oponente

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo que se pudo ver por televisión es que el combate resultó sangriento y Mariana Juárez terminó con el rostro practicamente desfigurado por la golpiza que recibió, pero "Barby" no quiso reconocer que el duelo fue limpio, al asegurar que los guantes de la Cobrita estaban "alterados", es decir que tenían algo ilegal que hacia que los golpes fueran más duros de lo normal.

Juárez se ha mantenido en lo dicho, no se arrepiente de sus declaraciones y en Instagram dijo que lo que pasó no era normal porque ella hace sparring "hasta con hombres".

Asimismo, la ahora ex monarca, dijo que jamás minimizó a la Cobrita Luna y prometió volver con la ayuda de Dios para recuperar el Campeonato del CMB que conquistó en abril del 2017 y que defendió exitosamente en diez peleas hasta el pasado sábado en Cancún.

¡IN-CRE-Í-BLE! ��



La 'Barby' Juárez sigue inconforme e interrumpe la entrevista de la victoria de la 'Cobrita' Luna. ��



¿Qué opinas de esta actitud de la veterana boxeadora? ��#ElTemploTUDN | #ElTemplo | #Box



�� En vivo

�� TUDN MEX | TUDN USA | @micanal5 pic.twitter.com/NXXFszTeTU — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 1, 2020

En Instagram, la Barby escribió: "Yo entreno con hombres'. Dios sabe porque pasan las cosas y no puedo quedarme callada. Sentí algo en la pegada y no era normal, soy una peleadora que hace sparring hasta con hombres, pero bueno, felicidades a Yulihan ,yo me tengo que levantar y analizar qué pasó. Una cosa sí les digo: jamás minimizo a las peleadoras, todas traemos una historia, cada una sabe lo que hacemos para salir adelante y no voy a agachar la cabeza, sé que hice lo que pude y no fue mi día".

Agregó en la red social: Gracias a todas las personas que me apoyan y a las que no también, Dios con ustedes. Papá Dios me ha levantado de más y no será la excepción", dice el mensaje de la Barby en Instagram.

Mariana Juárez, de 40 años de edad, tiene récord de 68 peleas en el terreno profesional, con 54 victorias, 4 empates y 10 derrotas. Además de haber sido campeona mundial en peso gallo, la "Barby" reinó también en las divisines mosca y supermosca del CMB.