Mariana "La Barbie" Juárez fue humillada por Yulihan "Cobrita" Luna y le quita el título del CMB

Cancún.- La noche de este sábado vio caer a una de las grandes del boxeo femenil mexicano pero vio ponerse a otra entre las mejores al lograr el título Peso Gallo de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB). Mariana "La Barbie" Juárez no tuvo oportunidad ante la velocidad y golpes certeros de la nacida en la comarca lagunera, Yulihan "Cobrita" Luna.

Desde el inicio de la contienda la Barbie se fue al ataque con varias combinaciones pero no contaba con la respuesta de Yulihan quien no se achicó y le dio sus buenos golpes a la de la Ciudad de México, La Cobrita conectó golpes certeros desde los primeros dos episodios que dejaron a Mariana con una herida en la deja izquierda lo que sorprendió a más de uno pues apenas era el primer asalto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los siguientes dos rounds la Cobrita no dejó ir la oportunidad que había encontrado desde el inicio. El combate se inclinó totalmente del lado de ella y en la cara de la Barbie se podía ver la desesperación al ser atacada con todo y más con golpes fuertes que la sacudían cada que se acercaba a su rival. El cuarto asalto se convirtió el punto para medir la verdadera potencia de Yulihan que no dejó ni un momento a La Barbie.

Tras esa gran demostración de poderío los estragos comenzaron a mostrarse en la cara de la Barbie pero ahora no de preocupación si no que los impactos certeros desencadenaron en las reacciones de su cuerpo a los golpes, su cara estaba totalmente hinchada mientras que la Cobrita se mantenía totalmente "limpia". Así continuaron los rounds donde Mariana no se pudo recuperar y solo culminó la pelea para saberse perdedora.

Al finalizar la palea de lado de los defensores era de total asombro ver como su campeona estaba siendo aplastada por la retadora. Evidentemente la pelea se decidió por decisión y fue cuando se dio por ganadora de Yulihan "Cobrita" Luna quien se quedó con el título Peso Gallo del CMB.

Pero las cosas no quedaron ahí pues para la "Barbie" Juárez no era lógico que tuviera mucho daño por lo que solicitó desesperadamente la revisión de los guantes de su rival pues aseguraba que estaba alterados. Ante la petición los jueces lo hicieron y no encontraron nada que pudiera dar indicios de una mala practica o falta al reglamento.

¡Tenemos nueva CAMPEONA del título gallo del WBC! ��



Yulihan 'la Cobrita' Luna. ¡Solo hubo una boxeadora de inicio a fin en la pelea! ����#ElTemploTUDN | #ElTemplo | #Box



�� En vivo

�� TUDN MEX | TUDN USA | @micanal5 pic.twitter.com/nDBMrWcLcC — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 1, 2020

Ante eso se ratificó a "Cobrita" Luna como la campeona pero Mariana interrumpió nuevamente la entrevista para decir que de alguna u otra forma las cosas fueron ilegales. Dicha acusación no pasó a más y se dio como perdedora. Al final la tarjeta de los jueces dieron a conocer sus tarjetas en donde daban de forma amplia ganadora a la retadora con un 80-72 y 79-73.