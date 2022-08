Maribel Domínguez cuenta su versión y asegura que sufrió acoso laboral en su paso por el Tri Sub-20

México.- Ha pasado poco más de un mes desde que la bomba dentro de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 explotó y que salió por primea vez el nombre de Maribel Domínguez. Ahora luego de que el equipo mexicano terminó su participación en la Copa del Mundo Sub-20 la entrenadora decidió hablar y dar su versión sobre lo que sucedió en todo ese proceso y confesar lo que realmente pasó y lo que acabó para que la despidieran.

En entrevista exclusiva para Jennifer Seefoo de Milenio, Maribel Domínguez se sinceró y confesó todo lo que pasó durante su estancia desde el día uno hasta el que se tuvo que marchar luego de que la Federación Mexicana de Futbol iniciara una investigación en su contra por supuestas conductas inapropiadas en las que ella aparecía como una de las principales relacionadas con ello.

"En esta entrevista quiero que quede la verdad y solamente aclarar las cosas. Fui víctima de acoso laboral. Terminé en la calle. Eso fue lo peor y esto es lo que más me duele. Me duele muchísimo porque creo que se ha trabajado de la mejor manera en todo el proceso y desafortunadamente la situación que pasa se convierte en algo muy difícil para mí", señaló una de las pioneras del futbol femenil en México.

Domínguez quien llegó al combinado nacional hace algunos meses, aseguró que desde que llegó no tuvo al 100% el control de lo que debería hacer un DT, y es que otras personas estaban por encima de ella, restándole mucha autoridad, incluso con la convocatoria, pues asegura que le quisieron imponer a una jugadora en más de una ocasión en todo el proceso y que incluso la llamó para algunos partidos de preparación.

"El equipo ya es tomado por Luis Piñón, por Alan Rivera, por Miguel Razo. Luis Piñón iba segundo auxiliar y ahora aparece como director técnico, porque é es el que daba toda la charla técnica. Él daba todo el sistema de juego, todo el análisis de video. Cosas que tenían que llegarse a mí como directora técnica le llegaban primero a él. Todos se daban cuenta del desplazamiento que me habían hecho", comentó la ex DT de la Sub-20.

En ese sentido reveló que en más de una ocasión tuvo una imposición de parte de estas personas ya que se interesaban por llevar a Silvana Flores a la convocatoria, los motivos no los reveló pero si comentó que no tenía razón de ser dado que no tenía un proceso como el resto de jugadoras y además el ritmo futbolístico no era el ideal lo que hizo más que se negara. Al final lo terminó por aceptar en algunas convocatorias para giras, pero asegura que no la parecía correcto que se le impusiera una jugadora de esa manera.

Otro de los puntos clave fue que reveló que nunca hubo algún tipo de acoso o maltrato hacia las jugadoras de su parte. Esto luego después de que se diera a conocer una versión en la que se hablaba que la entrenadora había incurrido en situaciones indecorosas con las jugadoras lo que ella negó rotundamente. "Jamás en la vida, por el simple hecho de que yo tambien fue jugadora. Tratar a las jugadoras mal, de verdad lo digo, jamás en la vida lo he hecho, sobre todo lo que dice que yo podría tener relaciones sexuales con mis jugadoras. O sea, aparte del acoso laboral, me están tratando ya de...", dijo Maribel Domínguez.

Lo único que si confesó es que tuvo contacto con algunas jugadoras fuera de las concentraciones solo para felicitarlas y hacerles comentarios relacionados con su carrera. Aseguró que habló específicamente con una jugadora a la que le dio sus consejos y buenas palabras pero desde selecciones nacionales le dijeron que eso estaba prohibido por lo que tuvo que limitarse a hacerlo con el resto de jugadoras.

Ahora Maribel Domínguez se dice lista para salir a enfrentar nuevas cosas en su vida, si bien sabe que será difícil por la gran mancha que le ha dejado estas especulaciones, asegura que no se detendrá hasta seguir consiguiendo lo mejor para su carrera.