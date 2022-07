Maribel Domínguez rompe el silencio y acusa que ha sido juzgada en redes sin conocer su versión

Alzo la voz la ex técnica del Tri Sub-20 de la Selección Mexicana, Maribel Domínguez, tras ser acusada en redes sociales sobre su cese del banquillo días del Mundial de dicha categoría y a través de una carta da su posicionamiento ante el caso.

Maribel Domínguez subió a redes sociales una carta donde afirma que no se le juzgue sin saber su versión, donde hasta el momento solo ha recibido acusaciones en contra de ella en algo que no se ha sabido a ciencia cierta cual fue el problema.

Las acusaciones hacia Maribel Domínguez han sido varias en medios y redes sociales, mismas a las que ya respondió con un comunicado y amenazó con las consecuencias que podría traer.

"Me permito dirigir este comunicado a la afición al futbol y medios de comunicación en general, para dar a conocer mi postura, en relación a la investigación que actualmente sostiene la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hacia mi persona y mi cuerpo técnico, derivado de un documento que activó los protocolos del organismo y llevo a la separación de mi cargo momentáneo como entrenadora de la Selección Nacional Femenil Sub 20 y el de todos mis Colaboradores".

"Deseo fervientemente que el análisis y posterior dictamen de la institución se ejecuten de manera objetiva, transparente y profesional, por bien del balompié mexicano femenil, al que me duele sea golpeado de esta manera, pero también por las personas involucradas en la investigación y sus familias Acataré cabal y respetuosamente cualquier decisión que emane de nuestro respetable órgano regidor del futbol nacional, según se desprenda del estudio que realicen con las involucrados, por bien de nuestro deporte, sin embargo, lo que no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, es el daño moral hacia mi persona y mi familia que han ocasionado por presuntos señalamientos que impactan mis valores, integridad, honestidad y transparencia que me han caracterizado en toda mi trayectoria como futbolista profesional y entrenadora de futbol".

"Me reservo el derecho de proceder legalmente e ir hasta las últimas consecuencias, si se mantienen las opiniones y aseveraciones tergiversadas, malintencionadas y sin sustento que sólo manchan mi reputación y laceran indeleblemente a mi familia, ya que también este juicio se ha dado en las plataformas sociales sin haber sido escuchada".

"Agradezco el apoyo y cariño de la gente en este difícil momento de mi vida, a la espera de que me notifiquen si continuo o no al frente de la Selección Nacional Femenil Sub 20 de cara a la Copa del Mundo de la categoría en Costa Rica, con el firme objetivo de ser campeonas del Mundo", estas fueron las palabras de Domínguez tras el problema de su cese que se esta saliendo de las manos.

Se espera este lunes que se de una resolución al caso que esta envuelta Maribel Domínguez y que según fuentes la jugadora que acuso de anomalías a la técnica en el Tricolor, fue Silvana Flores.