Mario Cázares: No me preocupa lo que diga Julio César Chávez Jr.

El peleador sinaloense Mario Cázares dijo que le tienen sin cuidado las declaraciones de su rival Julio César Chávez Jr., quien dijo que lo noqueará y le demostrará que "hay niveles" en el boxeo, en el combate que protagonizarán el próximo 25 de septiembre en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Dicho duelo forma parte de la cartelera donde la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez padre realizará su tercera pelea de exhibición contra el mochitense Jorge "Travieso" Arce y que será para una noble causa.

Entrevistado vía telefónica por EL DEBATE, el peleador invicto que en una Olimpiada Nacional venció a Saúl "El Canelo" Álvarez, externó: "La verdad no he tenido la oportunidad de leer lo que dijo Julio, pero me parece muy bien que vaya con esa mentalidad, de querer ganar y sobre de querer noquear, de demostrar que hay niveles en el boxeo".

"Si eso está diciendo me parece excelente, porque nuestra victoria va a tener mayor gloria, mayor satisfacción para mí y todo mi equipo. Nosotros nos estamos preparando unicamente para ganar", refirió.

En cuanto a la cuestión del peso en que será el combate, Cázares señaló que eso aún lo esta viendo su equipo, pero espera se haga en las 173 libras, como ya había aceptado el mismo Chávez Carrasco.

"Espero no haya problemas en eso, yo me estoy enfocando en entrenar en el gimnasio, prepararme al cien por ciento, porque espero una pelea muy dura. Estamos preparados para lo que sea", declaró el egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Mario Cázares sabe que un triunfo sobre el "Junior" sería un gran salto en su carrera profesional.

"En tiempos de pandemia vemos que es muy difícil llevar a cabo los eventos deportivos y estas son oportunidades que me manda Dios, para demostrar y darnos a conocer de quienes somos como boxeadores y no voy a desaprovechar esta oportunidad".

Asimismo mandó un mensaje a los aficionados y a toda la gente que lo sigue en las redes sociales.

"Estoy dando todo para tratar de ganar esta pelea, que van a ver clase, van a ver maestría lo que es el boxeo realmente. Van a ver un chico que lo da todo por el boxeo, que es disciplinado, que tiene valores y quiere trascender en este deporte y sobre todo entusiasmar a los jóvenes, que todo es posible".