Mario Cázares dice estar decepcionado por actitud de Julio César Chávez

El sinaloense Mario Cázares dijo estar decepcionado por el comportamiento que tuvo la Leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, quien perdió los estribos cuando finalizaba el combate de su hijo Julio César Chávez Jr. el pasado viernes 25 de septiembre en la ciudad de Tijuana.

Esa noche, Chávez González, excampeón mundial en tres diferentes divisiones intentó agredir a Enrique Covarrubias, representante de Mario Cázares, quien derrotó al "Junior" por decisión técnica cuando el combate fue parado en el sexto round, debido a que éste último presentaba un peligroso corte en el párpado del ojo izquierdo, aparentemente causado por un cabezazo.

Covarrubias estaba haciendo algunos gritos, festejando la actuación de Cázares, lo que molestó al "César del Boxeo" quien se abalanzó sobre el abogado con intenciones de golpearlo, pero fue contenido por algunas personas que se encontraban ahi.

Mario dijo que al finalizar la contienda se dirige a su esquina "y veo a mi representante que ahí estaba abajo, estaba muy ocupado porque Chávez padre se le lanzó a quererlo golpear, estaba frustrado por la pelea, por el resultado y bueno, fue la sorpresa, porque había muchas personas que no daban un centavo por mí, de que no ibamos a conseguir la victoria".

"Ibamos en contra de todo, porque subimos a un peso que no era el mio, es decir, yo soy 168 (libras) natural", externó.

En cuanto a actitud de Chávez González, de intentar golpear a su represen tante, Cázares señaló: "la verdad no lo entiendo, me siento muy triste, se me cayó un gran idolo que tengo desde pequeño, le faltan cientos y miles de clases de educación, que a eso le sobran a mi representante.

Agregó que habría que preguntarle al mismo JC, que lo motivó en querer agredir a Covarrubias.

También mencionó que: "En toda la función recibí muchas groserías feas, que no quiero mencionar aquí porque me castiga Dios y nostros de forma educada, mi representante dandome ánimos positivos y bien educados".

Cázares también dijo que al concluir la pelea fue felicitado por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El invicto de Culiacán indicó que hasta el momento, Julio César Chávez Jr. no le ha pedido que le conceda la revancha. "La verdad no estamos interesados en una revancha, con alguien que ya retiramos", sentenció Mario Cázares.