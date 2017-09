Mario Trejo viaja a China con el "Tri" Sub 18

El mochitense Mario Trejo se encuentra en China para participar con la Selección Nacional Sub 18 en la Chang An Ford Cup International Youth Football Tournament 2017, que arranca el 20 de septiembre. El defensa central que pertenece a Monarcas Morelia, se dijo contento por recibir esta nueva oportunidad de representar a su país.“Me siento muy orgulloso porque es el trabajo y la disciplina que uno hace en su club y que tiene como persona y hace que lo sigan tomando en cuenta aquí en Selección Mexicana y es un logro enorme para mi seguir viniendo y me siento muy orgulloso y se que mi famila se siente muy orgullosa de mi”.“Hay que seguir trabajando, ser disciplinado uno hace muchas cosas para que lo sigan tomando en cuenta en Selección y cuando estás aquí meterle, entrenar duro para ganarse un puesto de titular, jugar bien en los partidos, tener buena disposición en todo momento”.“Fisicamente me siento muy bien gracias a Dios y mentalmente me estoy preparando porque el viaje es un poco largo, pero me quiero acostumbrar a seguir viajando mucho, ya sea con mi club o aquí en Selección Mexicana”.Es un sueño que uno tiene de niño, porque yo veía los partidos de Selección, vi el Mundial de 2010 en mi casa y dije algún día yo tengo que estar en Selección Mexicana, gracias a Dios ahorita estoy en las juveniles, espero estar en la mayor, a los niños les digo que no dejen de soñar porque algún día se va a cumplir, solo tienen que luchar por el y trabajar para cumplirlo.La verdad es un muy buen nivel, solo es cuestión de querer estar donde tu te lo propongas, yo me plasmé eso en mi mente y en mi vida y gracias a Dios lo estoy logrando.La verdad yo si creo, creo en mi que lo puedo hacer de estar en Primera División, ya estuve entrenando con ellos un mes y espero regresar pronto.