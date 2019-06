Marion Reimers, la primera hispana en narrar una final de la Champions League

La comentarista mexicana Marion Reimers ha hecho historia hoy al convertirse en la primera mujer de habla hispana en narrar una final de la Champions League , un punto que nunca imaginó alcanzar cuando incursionó en el mundo del periodismo deportivo.

Sin duda, su trabajo, profesionalismo y gran experiencia cubriendo eventos deportivos a nivel mundial la han vuelto merecedora de cumplir uno de sus sueños, y es que al comenzar su carrera hace más de una década Reimers tenía muy claro que esta área estaba llena de impedimentos hacia las mujeres debido a los arraigados estereotipos de género, y tenía que romperlos.

Este 1 de junio Marion hace historia narrando la final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool para la cadena Fox Sports Latinoamérica.

La mexicana narra su experiencia en el campo del periodismo deportivo, donde las oportunidades para las mujers son pocas, relegadas a presentar curiosidades deportivas o incluso como mero "atractivo visual", mientras lo mejor ha quedado reservado a los hombres:

No es porque no existieran quienes no tuvieran la capacidad, sino porque no se nos había permitido hablar.