Márquez,el mejor mexicano por encima de Hugol: Mohamed

Rafael Márquez tuvo que dejar el partido al minuto 50’ por lesión, pero la afición de Rayados lo reconoció con una gran ovación a su salida, algo que debería enaltecerlo, pues es difícil que un estadio rival repleto te aplauda, de acuerdo con Antonio Mohamed.

El entrenador de la Pandilla mencionó que el Káiser es el jugador más importante en la historia del futbol mexicano y tuvo merecido el gesto de los seguidores albiazules.

“Muy merecido, uno de los mejores jugadores en la historia de México, no me tocó convivir con Hugo Sánchez en su época de gloria, pero me parece (que Rafa es) el jugador más importante de la historia, jugó en equipos grandes del mundo, jugó muchos mundiales, es un referente”.

“Creo que para él también fue emocionante, una lástima que tenga que salir así, un tipo que a pesar de ir perdiendo seguía yendo para adelante y jugando con dignidad, pero a cualquiera la gente no le brinda una ovación, que 50 mil personas te aplaudan, eso a él lo tiene que enaltecer”, expresó el Turco.

El capitán rojinegro quiso recuperar un balón que controlaba Avilés Hurtado y se lesionó en la acción, con un gesto de frustración evidente tras tocarse la parte posterior del muslo derecho.

Con información de Medio tiempo