Marshmello, emocionado por su presentación en final de la Champions League

Join me, @selenagomez and @thegreatkhalid for the #UCLFinal Opening Ceremony presented by @PepsiGlobal.



�� May 29

�� 11:50 PST / 20:50 CET

⚽️ 12:00 PST / 21.00 CET @ChampionsLeague#ForTheLoveOfIt #PepsiShow pic.twitter.com/TddFqNtl9o