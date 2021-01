Martin Odegaard saldría del Real Madrid para llegar al Arsenal por 2.8 millones de euros

Madrid.- En las últimas horas el nombre de Martin Odegaard ha elevado su relevancia en Inglaterra con la posible llegada del noruego al Arsenal luego de la salida de Mesut Ozil a Turquía. El Real Madrid estaría escuchando la oferta del cuadro inglés de 2.8 millones de euros para llevarse al juvenil lo que resta de la temporada.

La salida del equipo también ha sido buscada por el jugador que en los últimos meses ha visto muy pocos minutos con el equipo blanco lo que le ha comenzado a fastidiar. De acuerdo a ESPN todo estaría arreglado para que en las siguientes horas todo se cierre y pase a ser nuevo jugador del Arsenal.

Se habla de que el futbolista ya incluso viajó a Londres para sellar la firma en su contrato para comenzar a preparar su debut con el equipo. Odegaard no ha tenido el mejor resultado en sus últimas temporadas, antes de volver al Madrid estuvo cedido a la Real Sociedad donde pudo ver algunos buenos momentos.

De acuerdo con el diario británico, The Times la cesión del jugador solo sería como un prestamos pues el Real Madrid no tiene en la mente venderlo aun. Por lo que una vez que termine la temporada 2020-2021 de la Premier League deberá regresar España para ponerse a la orden de Zidane o de quien sea el entrenador en ese momento.

Odegaard llegó al Real Madrid muy joven, se le consideró como una de las joyas a explotar, se puso mucho peso sobre él pero eso mismo hizo no que no creciera, pues con solo 15 años esperaban que solucionara muchas de las carencias del equipo, aunque tuvo actuaciones con el primer equipo no llegó hasta el momento consagrarse.

El plan para no venderlos ahora y seguramente por los siguientes años es intentar recuperar la imagen del futbolista por el que se pagó una millonaria cantidad de euros. Otros de los equipos que están interesados en sus servicios es el Ajax y la Real Sociedad, pero todo dependerá de lo que decida el Real Madrid si en verdad lo intentará recuperar o darlo por perdido.

Por ahora se espera que en las próximas horas se anuncie el traspaso, aunque tienen hasta el algunos días más antes de que el mercado de transferencias cierre oficialmente.