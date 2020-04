Martinolli le manda recadito al Piojo Herrera

Ciudad de México.- Han pasado casi cinco años desde el altercado entre el comentarista de Tv Azteca Christian Martinolli y el entrenador Miguel Herrera en el aeropuerto de Filadelfia, y el de hoy el narrador recordó algunos detalles de la agresión que sufrió.

A través de una conversación online con el comentarista de Telemundo, Miguel Gurwitz, Christian mandó un recado al “Piojo” acerca de la actitud que lo llevó a hacer esas cosas, y que al mismo tiempo le costó el puesto de timonel de Tricolor.

Me amenazó de muerto y tontería y media, de esas cosas que dices cuando estás caliente y cualquier estupidez. No puede pelearse con cualquier persona solo porque se le calientan los h#$&0s", indicó Martinoli.

También comentó sobre porque decidió no presentar cargos legales contra Herrera, y añadió que el ahora entrenador americanista debió haberse sentido agradecido de que no pasara a mayores con las autoridades estadounidenses.

Tuvo mucha suerte porque supuestamente la cámara del aeropuerto de Filadelfia no funcionaba, y también tuvo suerte porque yo al otro día me iba de vacaciones, si no lo hubiera hecho más grande este tema. Creo que me tendría que agradecer que no seguí, él tuvo un problema bastante severo”, dijo.