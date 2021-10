Marzhe Ponce de León en traje de baño azul con una compañía siempre atenta a ella

México.- No hay día en el que Marzhe Ponce de León no sorprenda a sus miles de fans y es que la modelo sabe como tenerlos contentos que no puede dejar pasar tanto tiempo sin actualizar sus redes sociales, además de que ahora les concedió algo que le estaban pidiendo mucho.

Marzhe Ponce de León se ha consolidado en las redes sociales, especialmente en Instagram en donde casi 400 mil fans están al pendiente de ella día y noche pero tambien de su amigo Astro, un lindo perro que la cuida y la acompaña en todo momento y que poco a poco se ha ido ganando el cariño de sus fans.

"Porque siempre me preguntan por mi perrito. Aquí se los comparto", fueron las palabras de Marzhe en su publicación en donde cuidosamente casi no se ve pero si la espectacular belleza de la influencer oriunda de Michoacán que portaba un atrevido traje de baño en color azul que dejó sin palabras a más de uno.

En la imagen se ve a Marzhe Ponce de León en primer plano en algunas poses llamativas poniendo en el campo visual su atuendo que cumplió con su función de llamar la atención, además de que es del color favorito de la estrella de las redes. Por si fuera poco la poca ropa ayudó a presumir sus imponentes tatuajes.

Marzhe Ponce de León acompañada de Astro su amigo más fiel | Foto: Instagram Marzhe Ponce de León

Fueron apenas unas cuantas horas y la publicación de Marzhe Ponce de León logró miles de likes como de comentarios que no pudieron contenerse las ganas de recodarle que es una de las bellezas de las redes y que tiene una figura que cualquiera envidiaría.

Y como sabe que no nunca es suficiente, Marzhe les hizo otro regalo en su cuenta alterna que lleva por nombre marcelaliliana21 en donde tambien maneja un contenido muy similar o que está como una cuenta de emergencia pero que tambien está siempre actualizada para el uso que ella quiera darle.

Ahí las fotos que compartió Marzhe Ponce de León fueron usando el mismo atuendo pero con unas poses distintas y Astro ya no apareció por lo que ya no le robó tanta atención a la belle modelo que selló las fotos con una coqueta sonrisa.