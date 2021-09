Marzhe Ponce de León luce radiante el día de su cumpleaños y manda lindo mensaje a sus fans.

La mexicana Marzhe Ponce de León se encuentra de manteles largos este 21 de septiembre, y como ya es una constante no deja de cautivar a sus seguidores en redes sociales con su belleza y linda figura que enloquecen a cualquiera.

Marzhe Ponce de León que se ha encargado de enamorar a sus seguidores, no dejo pasar desapercibida la fecha de su cumpleaños al lucir su belleza con una linda fotografía y un mensaje dedicado a sus seguidores.

Aunque es un día especial para la modelo, su celebración ha sido algo sencilla, así lo dejo ver de León a esta casa editorial.

“Hoy solo estamos conviviendo con mi hermana y sobrinos aquí en casa. Me prepararon comida y botana veganas y pues nada mejor que estar con la familia que te quiere y te apoya incondicionalmente. Con eso me basta y me sobra”, dijo la guapa modelo.

Leer más: Boxeo: David Faitelson arremete contra Canelo y Plant tras la riña en rueda de prensa

Ponce de León dedicó un lindo mensaje para sus seguidores en sus redes sociales junto a una imagen luciendo su linda figura y sensualidad en un con un vestido entallado que resalta sus espectaculares curvas.

“21 de Septiembre de 2021 �� .Si pudiera pedir un deseo, sería vivir hasta los 120 años ,los últimos 100 con la vitalidad de los primeros 20 ¿Y para q tantos años?. Para alcanzar ese sueño guajiro de dejar el mundo mejor que cuando llegué. Porque un día me dí cuenta que tenía un propósito y aunque parece aún muy lejano, cada día me acerco a él y el hoy estar viva es una oportunidad más para luchar por ello”, escribió en redes sociales.

Publicación de Marzhe Ponce de León por su cumpleaños/@marzhe

Además la modelo agradeció a sus seguidores por estar al pendiente de ella, su apoyo y su cariño.

“Los quiero mucho , los amo , los adoro … ustedes mis seguidores han sido también mi motivación y mi apoyo , mi terapia … solo quiero dejar bien claro lo importante que son para mí y que en realidad siento su cariño. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ!”, terminó.

Marzhe Ponce de León se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de trabajo en el mundo del modelaje, deleitando a sus más de 373 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.

Marzhe Ponce de León celebrando su cumpleaños con su familia/Cortesía