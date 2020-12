Marzhe Ponce de León muestra sus tatuajes usando un body en color azul

Guadalajara.- Todos tienen gustos diferentes pero siempre sabes que es lo que te hace lucir bien, así se dio cuenta Marzhe Ponce de León al utilizar un body color azul el cual es su favorito sobre los otros y con justa razón pues resalta mucho más. Además de que con el dejó ver algunos de sus tatuajes que permanecían algo ocultos.

A través de su cuenta de Twitter la influencer compartió una foto ella sobre la cama, recostada con las piernas sobre el respaldo de la misma, usando un body azul dejando descubiertas sus piernas y al mismo tiempo mostrando dos de los tatuajes más grandes en cada una de sus piernas, además de su belleza que es sin duda una de las más reconocidas.

La fan número 1 del Rebaño Sagrado como se le conoce en redes luego de que en este torneo de la Liga MX mostró siempre su apoyo a las Chivas y hasta en los momentos difíciles del club ella siempre hizo felices a sus fans. Marzhe además de la foto compartió un link en que podrás encontrar contenido más exclusivo de ella.

La plataformas en las que puede ser encontrada como Telegram, Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter siendo estas dos las más utilizadas por ella para compartir contenido apegado a las normas establecidas pero que al final de cuentas es un regalo para sus fans.

Así luce Marzhe Ponce de León | Foto: Twitter

Marzhe días antes ya había publicado un video donde se le miraba realizando ejercicio en el patio de su casa, argumentando que cualquier lugar era especial para mantenerse en forma. En dicho clip también se pudieron ver sus tatuajes en sus piernas y algunos más en sus brazos que no pasaron desaprobados ya que aunque esos se han visto en sus antiguas publicaciones no dejan de sorprender.

En el video se puede ver a la modelo en redes sobre el pasto usando solo una playera blanca y la parte de abajo de un bañador también blanco. "En cualquier lugar se puede uno ejercitar", escribió Marzhe.

Si bien en los últimos meses ha estado muy activa en redes sociales eso no se ha reflejado mucho en sus seguidores ya que cuenta con 288 mil de ellos, a comparación de otras celebridades de su rama que en poco tiempo han logrado grandes resultados al punto de llegar a los millones de fans que no la dejan. Aun así los que tiene, que no es una cantidad para despreciar pero no ha podido aumentar la misma.